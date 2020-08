Le système d'alerte par SMS particulièrement sollicité

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

L'usage du système d'alerte par SMS, message vocal et courriel BE-Alert s'est étendu avec la crise sanitaire, écrit L'Echo. Entre le 12 et le 19 mars 2020, plus de 50.000 personnes se sont inscrites à BE-Alert. Aujourd'hui, le système, adopté par 80% des communes belges, compte 890.000 adhérents alors qu'ils étaient 729.000 avant la crise sanitaire.