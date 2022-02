Spotify, Qobuz, Apple Music et les autres ont à leur menu des millions de chansons. Bienvenue dans la jungle de services qui se ressemblent... tout en étant parfois très différents.

Par sa souplesse et l'étendue de ses catalogues, le streaming vidéo (Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ ou encore Disney+) a donné un gros coup de vieux à la télévision linéaire: celle qui nous fait regarder un programme au moment de sa diffusion. Ce phénomène du streaming touche aussi le secteur audio. Il est alors souvent considéré comme la radio du XXIe siècle. Ici, pas d'ondes hertziennes, c'est un flux internet qui transmet la musique. Pas n'importe laquelle: celle que l'utilisateur a choisie, parmi des dizaines de millions de titres. Selon le fournisseur retenu et la formule sélectionnée, on peut s'immerger dans l'oeuvre d'un artiste (Beatles, Stromae...), opter pour une période précise (les années 80, par exemple) ou un style (reggae, disco, classique...) ou encore découvrir des propositions basées sur ses goûts. Un accès internet et un smartphone suffisent. Bien sûr, on peut aussi utiliser une tablette, un ordinateur, une montre ou une "smart TV", une console de jeux... En fait, n'importe quel appareil offrant l'accès à l'application dédiée ou au site web concerné et qui dispose d'une connexion internet (Wi-Fi, 4G...). Historiquement, les pionniers du streaming musical ne faisaient pas toujours preuve d'un franc respect des droits d'auteur et leurs fichiers MP3 avaient souvent en commun un son que, par pudeur, on qualifiera de piètre. Mais ça, c'était avant. Le terrain est aujourd'hui occupé par des acteurs ayant pour la plupart pignon sur rue et qui rivalisent en termes de sélections musicales, de qualité audio, de formules d'abonnement et de prix. On en compte des dizaines. Les plus populaires? Spotify (381 millions d'utilisateurs dans le monde), Apple Music, Amazon Music, YouTube Music et Deezer. Mais Qobuz et Tidal ne doivent pas être ignorés. Tous offrent un catalogue de plus de 70 millions de titres. Logique: ils ont, pour la plupart, conclu des accords avec les mêmes grands labels de disques. YouTube Music occupe une place à part: la filiale de Google comptabilise aussi dans ses chiffres l'ensemble des morceaux créés et mis en ligne par les internautes ou leurs enregistrements de concerts. Dès lors, niveau agrément et qualité, le pire y côtoie le meilleur. À cette exception près, chaque plateforme offre plus ou moins les mêmes titres. Les différences se marquent ailleurs. Par exemple sur le plan de l'interface: un élément de choix important quand on l'utilise fréquemment, mais pour lequel on n'identifie pas de vainqueur évident. C'est avant tout une question de goût et donc d'individu. Vous recherchez une solution gratuite? Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal et YouTube Music offrent chacun une formule qui permet de jouir de musique en streaming sans rien débourser. Maintenant, vous connaissez le proverbe: "Quand c'est gratuit, c'est vous, le produit". Et cela se confirme ici: votre écoute sera régulièrement entrecoupée de publicités. Si vous préférez profiter de musique ininterrompue, avec un choix des plus vastes et de multiples options, il faudra ouvrir votre portefeuille. Ou plutôt jouer de votre carte de crédit. Et accepter de débourser environ 10 à 25? par mois. Mais vous devrez peut-être, avant cela, avaler une ou deux aspirines. Histoire de vous remettre d'une analyse de marché qui ne rime vraiment pas avec facilité. À l'image des opérateurs de téléphonie mobile, les plateformes de streaming audio multiplient en effet les formules et les rendent de facto difficilement comparables. Le montant à payer diffère si vous optez pour une facturation mensuelle ou annuelle. Mais on peut aussi envisager l'abonnement individuel ou familial. Avec, parfois, une variante pour les couples ou les étudiants. Autre facteur à considérer: la possibilité d'écoute hors ligne.Enfin, à côté d'aspects de différenciation supplémentaires, la qualité d'enregistrement proposée vient compliquer le choix. C'est un prix pour celle-ci et un autre pour celle-là. Mais attention: la qualité la meilleure offerte par X n'est pas forcément la même chez Y. Et puis, les formats supportés, les résolutions et les technologies d'encodage varient. On précise encore que tous les morceaux ne sont pas systématiquement gratifiés du niveau d'écoute optimal. Et vous ne pourrez profiter de ce dernier qu'avec un équipement spécifique. Pour l'excellent Tidal HiFi Plus, par exemple, la liste des appareils compatibles est mentionnée sur le site. Serez-vous surpris d'apprendre qu'ils ne sont pas les moins chers du marché? On l'a compris, en termes de streaming musical, il n'existe pas "un" acteur ou une formule qui s'impose pour tout le monde. Si vous souhaitez simplifier votre choix, nous vous conseillons d'explorer prioritairement les solutions de Spotify, Apple Music et Tidal en profitant pour chacun de la proposition d'essai gratuite.