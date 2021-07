En vacances, votre smartphone vous accompagne partout afin d'immortaliser les plus beaux endroits du pays. Batterie vide, mémoire pleine, panne soudaine... Comment bien préparer votre appareil pour éviter tous ces aléas?

Faire le tri

Vous admirez le Taj Mahal et vous vous apprêtez à photographier ce magnifique monument. Pas de chance, c'est justement à ce moment-là que votre smartphone se rappelle à vous de la pire des façons : votre mémoire est pleine à craquer, et il vous est donc impossible de prendre une photo supplémentaire. Vous voilà obligé de supprimer quelques anciennes photos histoire de libérer un peu d'espace. Pour éviter ce problème, on vous conseille de toujours faire un tri avant de partir en vacances. Transférer toutes vos photos et documents importants sur votre ordinateur ou sur une clé USB. Pour le reste, supprimez ce qui n'a plus d'intérêt pour vous : photos, vidéos, musiques, documents, applications...

Prendre de quoi recharger

En vacances, pensez à prendre votre chargeur mais aussi une batterie externe. C'est bien utile lorsque vous êtes à l'extérieur. Si vous pouvez effectivement recharger votre smartphone chaque soir en rentrant à l'hôtel, il n'est pas dit que votre batterie tiendra toute la journée. Et surtout, les prises ne poussent pas dans la nature. Une batterie externe s'avèrera donc très utile.

S'orienter sans connexion

Lorsque vous allumez votre 4G et que vous recherchez un endroit en ligne ou sur Google Maps, sachez que cela consomme énormément. En effet, la carte est rafraîchie chaque fois que vous vous déplacez et les frais liés à la consommation de données montent en flèche. Et pourtant, nul besoin de connexion pour s'orienter dans des lieux inconnus. L'option "Navigation hors-ligne" de Google Maps permet de télécharger des plans en amont d'un voyage et de pouvoir y accéder une fois sur place, hors-ligne. Gare néanmoins à l'espace de stockage disponible sur votre smartphone.

Pour télécharger une carte, rendez-vous sur l'application, mettez votre curseur sur la zone que vous souhaitez visiter. Allez ensuite dans le menu et cliquez sur "télécharger". Une fois fait, il vous suffira de retourner dans la recherche et de dérouler le menu. Vous devrez normalement y trouver la carte téléchargée (si vous ne l'avez pas nommée, normalement, elle prend automatiquement le nom du lieu).

Sécuriser son smartphone

En voyage à l'étranger, les réseaux Wi-Fi publics peuvent s'avérer d'un grand secours lorsqu'il s'agit de retrouver une brève connexion à Internet. Néanmoins, la prudence reste de mise, car ces réseaux publics ne sont pas sécurisés. Accéder à un réseau non sécurisé revient à courir le risque que des curieux interceptent vos activités en ligne, de la lecture des mails à la saisie de mots de passe. Vous pouvez vous protéger grâce à un VPN (Réseau privé virtuel). Les VPN vous permettent de vous cacher lorsque vous surfez sur le Web, même lorsque vous êtes connecté à un réseau public.

Voici quelques-uns des meilleurs fournisseurs de VPN : NordVPN, ExpressVPN et CyberGhost.

