Les victimes d'arnaques à l'amour, mais aussi à l'amitié ou aux sentiments en général, sont de plus en plus nombreuses, rapporte la Dernière heure. Mais commaître reconnaître et déjouer cette fraude?

En 2021, 1.781 rapports ont été soumis pour fraude à l'amitié (qui comprend la fraude à l'amour) via le Point de contact du SPF Economie. En 2020, 1.317 notifications de ce type avaient été reçues.

L'année dernière, 528 des 1.781 déclarants ont indiqué avoir subi un préjudice financier. La perte financière totale déclarée est de plus de 9,1 millions d'euros, soit plus de 17.000 euros en moyenne. Le montant de perte financière le plus élevé déclaré est de 500.000 euros.

"Nous constatons que depuis la crise du Covid, il y a une augmentation de plus de 50% de la fraude en ligne, qui comprend également la fraude amicale. En raison des mesures de restrictions, les personnes passent plus de temps devant leur ordinateur ou sur leur smartphone", explique un porte-parole du SPF Economie.

Comment reconnaître cette arnaque?

Sur les réseaux sociaux (Facebook), n'acceptez jamais les demandes d'ajout d'ami de la part d'inconnus,

Méfiez-vous des discours à l'eau de rose, si vous avez à peine parler à la personne,

Méfiez-vous également des histoires à faire pleurer,

Si l'on vous demande de l'argent, ou de réceptionner un colis, coupez tout contact avec la personne.

Comment se protéger?

Vérifier l'authenticité du profil: sur Internet, tout peut être falsifié,

Ne donnez jamais d'argent,

N'envoyez jamais de photos intimes ou compromettantes,

Ne faites pas confiance à n'importe qui.

Vous vous êtes fait avoir? Comment déjouer une telle arnaque?

Dans un premier temps, cessez tout envoi d'argent ou de biens,

Notez toutes les informations dont vous disposez (nom du profil, numéro de téléphone ou pseudonyme sur le site de rencontres),

Déposez plainte à la police,

Signalez la fraude à un point de contact: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue,

Si vous avez transmis les coordonnées de votre carte de crédit, contactez immédiatement Card Stop,

Coupez tout contact avec l'arnaqueur, et bloquez-le sur tous les supports,

Méfiez-vous des soi-disant redresseurs de tort qui vous contactent par téléphone.

