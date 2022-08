Au travers d'un jeu parfois passionnant, vous pouvez découvrir des endroits souvent inattendus et pittoresques. Il se pratique seul, avec des amis ou en famille. Et les enfants ou les petits-enfants sont admis.

Nous avons tous passé des heures à jouer à la chasse au trésor durant notre enfance. Le principe: réussir à débusquer un objet dissimulé par quelqu'un d'autre. Bien sûr, mettre la main sur l'objet était important. Mais souvent, ce n'était pas sa valeur qui comptait le plus. L'essentiel, c'était le jeu lui-même. Le fait de fouiner ici et là, d'essayer de comprendre la réflexion de "l'autre" quand il avait camouflé le trésor... Aujourd'hui, les "grands gosses" que nous sommes devenus disposent d'un terrain de jeu immense: la planète. Et nous ne progressons plus à coups de "chaud" et de "froid", mais avec une application installée sur notre smartphone. Bienvenue dans le monde du géocaching, la chasse au trésor la plus vaste et la plus éclectique de l'Histoire. Dissimuler un objet - dans une boîte étanche pour le protéger des intempéries - dans un endroit dont on partage ensuite les coordonnées GPS en permettant ainsi aux géocacheurs de se lancer à leur recherche. Tel est le principe du géocaching. Les emplacements sont très variés: derrière un abribus, en haut d'un arbre, dans l'eau, au pied d'une statue, au fond d'une grotte, sous une pierre à deux pas de chez vous... ou à l'autre bout du monde. En ville comme à la campagne.Le nombre de caches réparties sur la planète avoisinerait les 3 millions. Mais il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Rien qu'en Belgique, on en compterait environ 36.000. Plus de 6.000 dans et autour de Bruxelles. Maintenant, n'espérez pas dénicher un lingot d'or ou des bijoux. La valeur du "trésor " se mesure le plus souvent à la difficulté de le repérer et au plaisir de la découverte d'un lieu (localité, quartier, forêt,...) parfois inconnu. Que contient le récipient? Ce sera tantôt une pièce de monnaie, tantôt une peluche, un livre, un porte-clés ou... Surprise! En suivant les coordonnées GPS, vous savez que vous êtes arrivé au bon endroit. Mais cela ne vous dit pas encore exactement où est l'objet. Devant? Derrière? Un peu à gauche? Un peu à droite? Seule solution: scruter, fouiller, lever la tête, la baisser, soulever une branche, creuser dans la terre voire mettre les pieds dans l'eau,... La complexité vient aussi du fait qu'on ignore ce qu'on cherche: une boîte en plastique, un coffret en bois,...? Et puis, quelle est sa couleur, quelles sont ses dimensions? Ne sous-estimez pas la difficulté et le temps que cela nécessitera parfois. Mais si c'était trop facile, où serait le défi, où serait l'amusement!Vous avez trouvé? Deux options s'offrent à vous. Soit remettre l'objet dans la cache, soit l'emporter. Mais la règle veut alors que vous le remplaciez par un autre objet - de valeur égale ou supérieure - que vous replacerez dans la boîte. Elle contiendra souvent aussi un calepin ou un carnet. But: permettre à ceux qui ont réussi de mentionner leur nom et la date dans ce "logbook". Pour aider ceux qui vont suivront de profiter d'une expérience optimale, il vous est demandé d'effacer autant que possible les traces de votre passage. Commencez par installer sur votre smartphone l'application Geocaching (de Groundspeak). Elle vous permettra de vous initier au concept sans rien débourser. Mais vous constaterez rapidement que pour certains défis, vous devrez payer un abonnement. Vous préférerez peut-être alors opter pour l'appli c: geo (Android) ou Cachly (iOS). Prévoyez aussi un crayon ou un stylo à bille (pour le "logbook"). Une lampe de poche pourra parfois aider. Commencez par des quêtes faciles (elles sont mentionnées comme telles dans l'application). Une fois que vous serez habitué, vous pourrez vous lancer dans l'aventure en dissimulant vous-même un objet et en l'offrant à la perspicacité des autres! Le géocaching peut vous faire découvrir des sites et des endroits où, sans cela, vous n'auriez peut-être jamais mis les pieds. Surfez sur https://www.geocaching.com/ pour en savoir plus. Ah oui, encore une chose! Quand vous partirez pour votre prochaine partie de géocaching, ayez une pensée pour Bill Clinton. Le 1er mai 2000, celui qui était alors président des États-Unis a permis aux systèmes GPS civils de bénéficier d'une précision de quelques mètres, jusque-là réservée aux services de l'armée US. Deux jours plus tard, Dave Ulmer, un ingénieur américain, a enfoui un objet dans une forêt de l'Oregon. La première partie de géocaching allait pouvoir démarrer.