L'appli d'identité itsme®, lancée en 2017 et qui permet à tout Belge de confirmer sans équivoque son identité numérique, compte aujourd'hui 3,2 millions d'utilisateurs, soit environ 40% des Belges, assurent ses concepteurs.

itsme® est une clé numérique permettant d'ouvrir de nombreuses portes: plus besoin de lecteur de carte bancaire pour se connecter auprès de sa banque, de token pour visiter les sites des pouvoirs publics, ou de lecteur de carte d'identité pour s'identifier auprès de sa mutuelle. L'application itsme® peut aussi servir à réserver un vol ou à souscrire une assurance incendie. Développé par le consortium Belgian Mobile ID, l'outil est utile pour s'identifier en ligne, pour confirmer des transactions numériques et pour signer des documents par voie électronique.

itsme® enregistre plus de 3.500 nouveaux utilisateurs chaque jour et compte très peu de comptes dormants, selon ses développeurs. Pas moins de 92 % des utilisateurs se connectent régulièrement à l'appli, en moyenne sept fois par mois.

Isme Sign s'impose

Par ailleurs, itsme® Sign, le service de signature électronique, semble lui aussi s'imposer peu à peu. Cette année, 125.000 signatures ont déjà été apposées au moyen d'itsme® Sign, presque autant qu'en 2020 (160.000 signatures). Entre-temps, plus de 350 partenaires signent avec itsme® et plus de 150 partenaires l'utilisent comme moyen d'identification, tant des entreprises commerciales que des organismes publics.

Deux projets pour 2021

Cette année, itsme® poursuivra également deux projets. D'une part, celui d'une enquête sur le comportement électoral des Belges, lancée en collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et le Centre d'étude de la vie politique (Cévipol). Cette étude a pour but d'analyser l'implication du citoyen dans la vie politique et à proposer des pistes pour inciter davantage de personnes à se rendre aux urnes. D'autre part, une seconde initiative vise à soutenir la chorale bruxelloise Flagey Academy, qui propose gratuitement une formation musicale de haut niveau à des enfants et à des jeunes de 8 à 20 ans.

