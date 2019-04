La FM qui nous berce les oreilles depuis plus de cinquante ans cède progressivement la place à une nouvelle norme numérique, le DAB+.

Technologiquement, la télévision est en constante évolution. Au cours des trente dernières années, on est passé du tube cathodique à l'écran plat, du format 4:3 au 16:9, de la définition standard à la HD et maintenant à l'UHD (4K). La radio, elle, suit un autre parcours, plus stable. Depuis les années 60, qu'on soit dans son salon ou en voiture, il y a la FM. Et (presque) rien que la FM. Caractéristiques : une bonne qualité audio, éventuellement en stéréo, et des appareils disponibles pour tous les budgets. Quand elle avait débarqué en Belgique, certains l'avaient vue comme une révolution. En fait de révolution, c'était plutôt l'aboutissement d'un long accouchement. L'origine de la radio FM remonte en effet à 1933 ! Et en 2019, la FM est toujours la technologie de radiodiffusion la plus exploitée dans le monde. Mais même dans un secteur aussi stable que la radio, rien n'est éternel. Et face à cette vieille dame de 86 ans, une nouvelle technologie ambitionne de prendre le pouvoir. Son nom? DAB+.

...