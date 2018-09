La protection des données personnelles, enjeu au centre de la Semaine numérique

Plusieurs centaines d'activités, gratuites ou presque, sont prévues en Wallonie et à Bruxelles pour former le grand public à la communication numérique. Le thème de cette année, la protection des données personnelles, sera spécifiquement abordé lors de différents ateliers. De plus, deux forums à ce sujet auront lieu le 26 octobre au PointCulture de la rue Royale à Bruxelles, à destination des associations en journée et du grand public en soirée.

Cette édition de la Semaine numérique est organisée en partenariat avec Test-Achats, qui a initié une action collective contre Facebook, la Ligue des Familles et le Namur Digital Institute (Université de Namur).

Des scandales comme celui de la firme Cambridge Analytica ont amené une prise de conscience dans le grand public. "Mais beaucoup se disent qu'ils n'ont rien à cacher. Ils ne se rendent pas compte que les opérateurs collectent un tas de données extrêmement triviales (le fait de se trouver à tel moment à tel endroit, d'écouter telle ou telle musique...) et que, grâce à l'intelligence artificielle, ces données permettent de dresser un profil qui peut être utilisé pour des incitations à la consommation, mais aussi d'autres raisons, de sécurité, de vérification de capacité par rapport à l'emploi, de contrôle...", a souligné mardi le professeur Yves Poullet, spécialiste du droit de l'informatique et de l'internet, lors de la présentation à la presse de la Semaine numérique.

Les organisateurs encouragent les citoyens à s'intéresser aux données qu'ils laissent sur internet, à paramétrer leurs comptes et à exercer leurs droits, notamment ceux conférés par le nouveau Règlement général de l'Union européenne sur la protection des données.

Toutes les activités sont recensées sur le site www.lasemainenumerique.be.