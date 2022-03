Rien de plus pratique que de vérifier le solde de son compte en faisant la queue à la caisse ou en se rendant au magasin. Transférer de l'argent à l'ami(e) qui a payé l'addition au restaurant? Voilà, c'est fait! Nous effectuons tous et toutes des opérations bancaires en ligne en masse. Même les plus de 55 ans ne se rendent presque plus jamais dans une agence bancaire.

L'application mobile ou banque en ligne

Quand il s'agit de faire un virement ou de vérifier le solde de son compte en banque, les canaux numériques sont de plus en plus appréciés par les Belges. Et ce, en particulier depuis le début de la crise covid, qui a forcé les banques à fermer leurs portes et donc encouragé les transactions en ligne. C'est ce que révèle une enquête de Febelfin.

Le nombre d'abonnements aux services bancaires en ligne ou mobiles reflète clairement l'utilisation croissante de l'ordinateur et du smartphone ou de la tablette pour les opérations bancaires. Pas moins de 91% des personnes interrogées - et, fait frappant, 93% des plus de 55 ans - déclarent utiliser les services bancaires via leur ordinateur. L'application mobile est elle aussi plus populaire ces dernières années: 81% des clients effectuent leurs opérations bancaires via l'application, contre 71% seulement l'année dernière.

3 principaux services en ligne

Qu'il s'agisse d'utiliser l'ordinateur ou l'application, les Belges le font principalement pour trois raisons:

Virer de l'argent : rien de plus simple qu'effectuer un virement en ligne. En outre, les paiements mobiles permettent de rembourser facilement et rapidement des membres de la famille ou des amis.

: rien de plus simple qu'effectuer un virement en ligne. En outre, les paiements mobiles permettent de rembourser facilement et rapidement des membres de la famille ou des amis. Consulter son solde : l'avantage de l'application mobile est qu'on peut vérifier son solde à tout moment, qu'on soit chez soi ou en ville.

: l'avantage de l'application mobile est qu'on peut vérifier son solde à tout moment, qu'on soit chez soi ou en ville. Faire des virements entre comptes propres: en ligne ou sur mobile, vous pouvez avoir accès à tous vos comptes bancaires et comptes d'épargnes.

Moins de visites dans les agences

"En raison de la multiplication des possibilités en ligne pour les clients, nous constatons que de moins en moins de Belges ressentent le besoin de se rendre physiquement à l'agence", explique encore Febelfin. Le contact physique est notamment peu à peu remplacé par des conseils personnalisés via des canaux en ligne.

Même les personnes plus âgées ne vont presque plus jamais à la banque. Plus de la moitié n'y vont jamais ou y vont moins d'une fois par an (53%) et 40% y vont une à trois fois par an, révèle l'enquête. Seuls 6% des seniors indiquent qu'ils se rendent à l'agence bancaire plus de trois fois par an. Les virements papier ont par exemple fortement diminué: seuls 4,4% des plus de 55 ans se rendent encore dans une agence bancaire pour effectuer des virements.

En l'occurence, ce sont plutôt les jeunes de moins de 34 ans qui se rendent encore régulièrement à l'agence, afin d'obtenir des conseils spécifiques, par exemple pour contracter un prêt immobilier.

Encore quelques réfractaires

Néanmoins, Febelfin constate que certaines personnes résistent encore à la numérisation de la banque. 8% des personnes interrogées n'effectuent pas encore d'opérations bancaires en ligne, et ce, pour trois raisons:

35% ont peur d'être victime d'une fraude en ligne,

30% n'ont pas d'appareil ou de connexion internet,

25% préfèrent tout simplement la visite physique en agence bancaire.

Quand il s'agit de faire un virement ou de vérifier le solde de son compte en banque, les canaux numériques sont de plus en plus appréciés par les Belges. Et ce, en particulier depuis le début de la crise covid, qui a forcé les banques à fermer leurs portes et donc encouragé les transactions en ligne. C'est ce que révèle une enquête de Febelfin. Le nombre d'abonnements aux services bancaires en ligne ou mobiles reflète clairement l'utilisation croissante de l'ordinateur et du smartphone ou de la tablette pour les opérations bancaires. Pas moins de 91% des personnes interrogées - et, fait frappant, 93% des plus de 55 ans - déclarent utiliser les services bancaires via leur ordinateur. L'application mobile est elle aussi plus populaire ces dernières années: 81% des clients effectuent leurs opérations bancaires via l'application, contre 71% seulement l'année dernière. Qu'il s'agisse d'utiliser l'ordinateur ou l'application, les Belges le font principalement pour trois raisons:"En raison de la multiplication des possibilités en ligne pour les clients, nous constatons que de moins en moins de Belges ressentent le besoin de se rendre physiquement à l'agence", explique encore Febelfin. Le contact physique est notamment peu à peu remplacé par des conseils personnalisés via des canaux en ligne. Même les personnes plus âgées ne vont presque plus jamais à la banque. Plus de la moitié n'y vont jamais ou y vont moins d'une fois par an (53%) et 40% y vont une à trois fois par an, révèle l'enquête. Seuls 6% des seniors indiquent qu'ils se rendent à l'agence bancaire plus de trois fois par an. Les virements papier ont par exemple fortement diminué: seuls 4,4% des plus de 55 ans se rendent encore dans une agence bancaire pour effectuer des virements. En l'occurence, ce sont plutôt les jeunes de moins de 34 ans qui se rendent encore régulièrement à l'agence, afin d'obtenir des conseils spécifiques, par exemple pour contracter un prêt immobilier. Néanmoins, Febelfin constate que certaines personnes résistent encore à la numérisation de la banque. 8% des personnes interrogées n'effectuent pas encore d'opérations bancaires en ligne, et ce, pour trois raisons: