Oui, selon le réseau des ombudsmans belges. Il demande donc aux autorités de faire d'internet un besoin essentiel comme l'eau, le gaz et l'électricité. Ce qui implique une protection en cas de coupure.

Le réseau des ombudsmans (voir encadré) constate que la crise du coronavirus a fortement accélérer la digitalisation de la société. Ce qui contraint les citoyens à utiliser davantage internet. Télétravail, enseignement à distance, démarches administratives, shopping, contacts sociaux... Internet règle de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne. "Son accès n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, disent les médiateurs dans un communiqué. La digitalisation permet de faciliter la vie et offre de nombreuses améliorations et opportunités, tant dans les secteurs publics que privés".

Le réseau des ombudsmans appelle dès lors les autorités fédérales, régionales et locales à reconnaître internet comme un besoin essentiel. Le réseau vient d'adopter une résolution en ce sens en demandant de garantir un accès minimal à un internet de qualité et abordable pour chaque ménage.

Et de rappeler que d'autres besoins essentiels comme l'eau, le gaz et l'électricité bénéficient de règles spécifiques pour protéger les citoyens qui se trouvent dans une situation économique et/ou sociale moins favorable. Il s'agit, par exemple, d'une protection en cas de coupure. Pour les ombudsmans, l'internet doit bénéficier de la même protection. Car l'accès au web ne devrait plus être considéré uniquement comme un canal d'accès aux loisirs et aux informations, mais comme une nécessité sociétale.

Un réseau d'ombudsmans indépendants Le réseau des ombudsmans regroupe une trentaine d'ombudsmans issus de tous les horizons : Etat fédéral, Régions et Communautés, entreprises publiques, villes et communes. Ils sont indépendants des pouvoirs. Ils peuvent donc enquêter, en toute objectivité, sur les plaintes que les citoyens et les consommateurs leur soumettent. Leur intervention est gratuite. Ils couvrent des domaines comme l'argent, les pensions, la consommation, le logement, la santé, etc. www.ombudsman.be

