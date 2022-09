A titre privé ou professionnel, un document administratif qu'on s'échange par voie numérique se doit d'être "compatible Microsoft Office". Si cette suite bureautique reste la norme, elle n'est pas incontournable.

L'appellation "Microsoft Office" a été officialisée par Bill Gates en 1988. Derrière ce nom, on retrouvait trois applications déjà existantes: le tableur Excel (qui était né trois ans plus tôt sur... Macintosh), le logiciel de présentation PowerPoint et le traitement de texte Word. Trente-quatre ans plus tard, ces trois titres constituent toujours la référence sur le marché international. Dans l'intervalle, plusieurs versions de "MS Office" sont apparues avec, parfois, plusieurs applications supplémentaires: Outlook, OneNote, Access, Publisher... Parallèlement, Microsoft a fait évoluer sa politique tarifaire, passant de l'achat d'une licence à la formule de l'abonnement annuel avec montant dégressif pour famille ou facture mensuelle et par utilisateur dans le secteur professionnel. Sans oublier une variante en ligne, limitée, mais gratuite. Microsoft Office est donc incontournable, qu'on emploie un ordinateur tournant sous Windows ou Mac OS ou un smartphone basé sur Android ou iOS. Pour certaines raisons, certains préfèrent nénamoins "aller voir ailleurs". Des possibilités existent! Entre les adeptes de Microsoft et ceux d'Apple, on retrouve l'antagonisme qui opposait jadis les fans des Beatles et ceux des Rolling Stones. Depuis 2017, en achetant un iMac ou un MacBook, on bénéficie automatiquement d'une suite bureautique gratuite signée Apple: iWork. Elle comprend un tableur (Numbers), un logiciel de présentation (Keynote) et un traitement de texte (Pages). Ce sont trois programmes qui allient qualité et facilité d'utilisation. Ils permettent l'importation de fichiers créés sous Microsoft Office et l'exportation vers cette plateforme. De façon générale, cet outil est convivial et performant. Et il est entièrement gratuit!Facebook et Amazon ne comptent pas (encore) de suite bureautique dans leur offre de produits. Mais Google, le dernier des Gafam, en a une. Et même deux. Accessible en ligne (https://docs.google.com/), Google Docs regroupe le traitement de texte Docs, le tableur Sheets, le logiciel de présentation Slides. En prime, l'utilisateur a accès à un outil de création de formulaires (questionnaire, invitation,...). Cette solution gratuite vise le particulier. Pour un usage professionnel, l'entreprise américaine a développé Google Workspace. On y trouve l'ensemble des applications précitées et quelques autres: agenda, contacts, création de sites, plateforme d'échange, etc. Son ambition? Regrouper l'ensemble des outils de production et de collaboration dont un "pro" peut avoir besoin dans sa journée. Ici encore, tout se passe en ligne. Google Workspace est payant, à partir de +/- 5€ par utilisateur et par mois. Parallèlement à ces solutions développées par des géants américains, la voie des logiciels libres - ceux qu'on appelle "open source" - mérite qu'on s'y intéresse. On y trouve plusieurs suites bureautiques gratuites largement inspirées de Microsoft Office : WPS Office, Apache OpenOffice, CryptPad, OnlyOffice... constituent autant d'alternatives respectables.Maintenant, si vous recherchez la meilleure solution open source, nous ne pouvons que vous conseiller LibreOffice. C'est la suite bureautique gratuite la plus utilisée dans le monde. Plusieurs administrations publiques en ont fait leur principal outil de travail. Elle ressemble beaucoup à OpenOffice, une autre suite bureautique open source, mais bénéficie de mises à jour beaucoup plus régulières. En plus du traitement de texte Writer, du tableur Calc et du logiciel de présentation Impress, LibreOffice comprend une application de dessin (Draw), une base de données (Base) et des formules et équations (Math). LibreOffice n'existe actuellement que pour Mac, Windows et Linux. Mais pas de problème si vous cherchez une solution pour smartphones Android et iOS: vous la trouverez dans Collabora Office, un produit de même inspiration et disponible lui aussi sans rien devoir débourser.