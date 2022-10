Vous l'avez sans doute déjà vu ce message qui vous demande votre consentement quant à l'utilisation de cookies. Mais qu'est-ce que c'est exactement et faut-il les supprimer à chaque fois?

Il se peut qu'en cliquant sur cet article, on vous demande votre consentement quant à l'utilisation de certains cookies. Mais qu'est-ce qu'un cookie exactement?

Le cookie est un mini-fichier placé sur un ordinateur, une tablette, un smartphone... chaque fois que vous vous rendez sur un site. Ce cookie peut être utilisé pour recueillir ou stocker vos données, vos préférences, et des informations sur la manière dont vous vous comportez sur un site.

Il existe trois types de cookies:

Les cookies strictement nécessaires (obligatoires) : ce sont eux qui vont veiller au bon fonctionnement du site et permettre à l'utilisateur d'utiliser ses principales fonctionnalités.

: ce sont eux qui vont veiller au bon fonctionnement du site et permettre à l'utilisateur d'utiliser ses principales fonctionnalités. Les cookies d'analyse (optionnels) : ils permettent de connaître l'utilisation et les performances d'un site et d'en améliorer le fonctionnement.

: ils permettent de connaître l'utilisation et les performances d'un site et d'en améliorer le fonctionnement. Les cookies marketing (optionnels): ils sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes.

Quelle est la durée de vie d'un cookie?

On distingue les cookies permanents et les cookies temporaires. Les cookies permanents restent sur votre ordinateur, y compris après fermeture de votre navigateur. Par exemple, le choix de la langue sur la page d'accueil d'un site. Ils expirent généralement à partir de plusieurs semaines, mais vous pouvez aussi les effacer manuellement.

Certains cookies sont temporaires. Ce sont les cookies de session, qui vont expirer à la seconde où vous fermerez votre navigateur. Par exemple, lorsque vous faites un achat en ligne, chaque fois que vous sélectionnez un article, celui-ci est placé dans votre panier virtuel. Votre commande reste en mémoire jusqu'à la fin de votre visite.

null © DR

Faut-il s'en méfier?

Les cookies ne sont jamais dangereux. Ce sont de petits fichiers textes et non des programmes. Ils ne "font" donc rien de mal à votre PC. Par contre, ils dévoilent quelque peu la vie privée de l'utilisateur. On se montrera donc tout de même prudent.

Selon votre désir de privacité, vous pouvez accepter ou bloquer les cookies optionnels. Néanmoins, votre expérience utilisateur sur le site ne sera sans doute pas pareil. Par exemple, si vous refusez les cookies sur un site de commerce en ligne, vous aurez simplement moins de personnalisation et de services.

Vous pouvez dès lors choisir d'autoriser les cookies sur les sites que vous visitez régulièrement, afin d'améliorer votre expérience utilisateur. En plus, cela permettra de soutenir les développeurs du site!

Supprimer les cookies

Il peut être utile de démarrer de temps à autre à zéro et de faire le ménage dans les cookies, afin de s'assurer d'avoir la version et les possibilités les plus récentes de tous les sites internet.

Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur, cliquez sur "Confidentialité et sécurité", puis sur "Effacer les données de navigation". Sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer (les cookies par exemple) et validez votre choix.

Il se peut qu'en cliquant sur cet article, on vous demande votre consentement quant à l'utilisation de certains cookies. Mais qu'est-ce qu'un cookie exactement?Le cookie est un mini-fichier placé sur un ordinateur, une tablette, un smartphone... chaque fois que vous vous rendez sur un site. Ce cookie peut être utilisé pour recueillir ou stocker vos données, vos préférences, et des informations sur la manière dont vous vous comportez sur un site.Il existe trois types de cookies:On distingue les cookies permanents et les cookies temporaires. Les cookies permanents restent sur votre ordinateur, y compris après fermeture de votre navigateur. Par exemple, le choix de la langue sur la page d'accueil d'un site. Ils expirent généralement à partir de plusieurs semaines, mais vous pouvez aussi les effacer manuellement.Certains cookies sont temporaires. Ce sont les cookies de session, qui vont expirer à la seconde où vous fermerez votre navigateur. Par exemple, lorsque vous faites un achat en ligne, chaque fois que vous sélectionnez un article, celui-ci est placé dans votre panier virtuel. Votre commande reste en mémoire jusqu'à la fin de votre visite.Les cookies ne sont jamais dangereux. Ce sont de petits fichiers textes et non des programmes. Ils ne "font" donc rien de mal à votre PC. Par contre, ils dévoilent quelque peu la vie privée de l'utilisateur. On se montrera donc tout de même prudent.Selon votre désir de privacité, vous pouvez accepter ou bloquer les cookies optionnels. Néanmoins, votre expérience utilisateur sur le site ne sera sans doute pas pareil. Par exemple, si vous refusez les cookies sur un site de commerce en ligne, vous aurez simplement moins de personnalisation et de services. Vous pouvez dès lors choisir d'autoriser les cookies sur les sites que vous visitez régulièrement, afin d'améliorer votre expérience utilisateur. En plus, cela permettra de soutenir les développeurs du site!Il peut être utile de démarrer de temps à autre à zéro et de faire le ménage dans les cookies, afin de s'assurer d'avoir la version et les possibilités les plus récentes de tous les sites internet.Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur, cliquez sur "Confidentialité et sécurité", puis sur "Effacer les données de navigation". Sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer (les cookies par exemple) et validez votre choix.