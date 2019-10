Plutôt que de les laisser dormir, offrez une nouvelle vie à vos vieux 33 et 45 tours en les convertissant en fichiers numériques. Vous avez le choix: les confier à un spécialiste ou vous en occuper vous-même.

Avec la magie de la pochette et la sensualité du support, 45 et 33 tours possédaient un petit quelque chose que CD et fichiers numériques n'ont pas réussi à reproduire. Mais force est de constater que le numérique bénéficie d'un avantage de poids : la pérennité. Une fois convertie en une kyrielle de "0" et de "1", une oeuvre musicale pourra traverser le temps sans encombre. Un jour, elle bercera peutêtre les oreilles de nos petits-enfants comme elle l'a fait pour les nôtres. Les succès les plus populaires de ces cinquante ou soixante dernières années peuvent aisément être retrouvés sur CD ou via une plateforme de téléchargement légal.

...