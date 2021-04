Si "La Revue Economique" ou "Le Guide Financier" veulent vérifier votre éligibilité, fuyez ! Voici comment ils vont pomper vos économies. Et comment éviter les pièges.

Parfois, on se demande comment des personnes se font encore arnaquer sur internet et voient leurs économies s'envoler dans la poche de fraudeurs. La FSMA (l'Autorité des services et marchés financiers) reçoit sans discontinuer des signalements de consommateurs. Des sociétés usurpent le nom de certaines banques et leur proposent des offres d'épargne avec des rendements trop élevés que pour être honnêtes. Leur objectif : vider vos comptes.

Comment ces escrocs procèdent-ils ? L'Autorité a décrypté leur modus operandi. Le principe est souvent le même. Nous l'avons disséqué en 5 étapes.

1. Vérifier votre éligibilité. Les victimes (qui ne savant pas encore qu'elles vont le devenir) sont à la recherche de bons placements pour échapper aux taux d'intérêt rachitiques. Elles vont souvent remplir des formulaires de contact. Ces derniers se trouvent sur des sites web invitant les consommateurs à "vérifier leur éligibilité" pour une opportunité d'investissement très profitable. Ces sites se font passer pour des sites d'information comme "La Revue Economique" ou encore "Le Guide Financier". Le doigt est dans l'engrenage, ne transmettez pas vos données.

2. Le contact.Les victimes sont alors contactées par téléphone ou par e-mail après avoir laissé leurs coordonnées sur un formulaire de contact en ligne (mais aussi plus rarement sans démarche préalable de leur part).

3. Une offre qui ne se refuse pas. Les fraudeurs proposent alors aux consommateurs une offre d'épargne, en leur faisant miroiter des intérêts plus hauts que ceux du marché et, le plus souvent, en leur garantissant leur capital. Ils doivent verser leur argent sur tel compte...

4. L'argent est versé.Le résultat est évidemment prévisible : au final, les victimes ne récupèrent jamais les fonds versés. L'argent versé s'est évaporé, mais pas pour tout le monde !

5. Ils ne lâchent plus la prise. Les fraudeurs prennent le temps de noyer le poisson et, qui sait, faire une pêche supplémentaire (un remboursement vous est promis en échange d'un dernier versement). Des victimes sont redirigées vers une fausse plateforme en ligne où ils peuvent suivre l'évolution de leur prétendu placement. La FSMA a notamment reçu des signalements concernant une plateforme qui usurpe le nom et le logo du London Stock Exchange. Notez que les fraudeurs, pour paraître crédibles peuvent très bien utiliser des noms et emails semblables à ceux de de banques étrangères : Royal Bank of Scotland, la Banco Santander Totta, Neo26, First-Direct/HSBC, BPI-Portugal.

Comment ne pas tomber dans leurs filets ?

La règle d'or est la suivante : toute offre trop alléchante par rapport au marché est suspecte. Ne transférez jamais d'argent, ne donnez jamais vos accès (codes ou autres) par téléphone ou email. Jamais une banque ayant pignon sur rue ne vous les demandera. Méfiez-vous des offres qui viennent de l'étranger. La FSMA vous invite à bien examiner les adresses e-mails ou des données de contact des sociétés qui vous contactent. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter directement la FSMA via le formulaire de contact pour les consommateurs.

Si vous pensez être victime d'une arnaque...

Veillez à ne plus verser aucune somme supplémentaire à votre interlocuteur. C'est la base, peu importe ses arguments. Contactez immédiatement votre police locale afin de porter plainte et signalez l'arnaque à la FSMA via le formulaire de contact pour les consommateurs. Il est essentiel de porter plainte rapidement et de bien documenter votre plainte : société concernée, comptes bancaires où vous avez envoyé l'argent, etc.

