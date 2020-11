Une plateforme recensant les commerces ouverts ou proposant une offre en ligne à proximité de son lieu de connexion a été lancée mardi. Sur "en 2 clics, à 2 pas", les habitants sauront ainsi, ville par ville, lesquels sont ouverts et sous quel format, annoncent mardi AddRetail et Proxistore, les deux entreprises derrière cette nouvelle initiative belge visant à soutenir les commerces de proximité.

La liste des magasins qui peuvent rester ouverts est plus étendue que lors du premier confinement. Mais ces nombreuses exceptions sèment la confusion au sein de la population, constatent Proxistore, spécialisé dans la publicité digitale géo-localisée, et AddRetail, agence de communication spécialisée dans le retail.

"Le commerce du bas de ma rue a-t-il mis en place un service de livraison ?"; "Puis-je le contacter par téléphone ?"; "A-t-il créé un e-shop ?"; "Comment faire savoir aux clients que mes produits et services sont toujours accessibles ?", voilà autant de questions auxquelles cette plateforme, lancée mardi et active jusqu'au 31 décembre, s'engage à répondre.

Pour être visibles sur la plateforme, les commerçants devront verser une seule fois des frais d'inscription de 50 euros.

Plus d'infos sur www.en2clicsa2pas.com/be

La liste des magasins qui peuvent rester ouverts est plus étendue que lors du premier confinement. Mais ces nombreuses exceptions sèment la confusion au sein de la population, constatent Proxistore, spécialisé dans la publicité digitale géo-localisée, et AddRetail, agence de communication spécialisée dans le retail. "Le commerce du bas de ma rue a-t-il mis en place un service de livraison ?"; "Puis-je le contacter par téléphone ?"; "A-t-il créé un e-shop ?"; "Comment faire savoir aux clients que mes produits et services sont toujours accessibles ?", voilà autant de questions auxquelles cette plateforme, lancée mardi et active jusqu'au 31 décembre, s'engage à répondre. Pour être visibles sur la plateforme, les commerçants devront verser une seule fois des frais d'inscription de 50 euros.Plus d'infos sur www.en2clicsa2pas.com/be