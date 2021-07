Une panne sur une petite route de campagne en pleine nuit, loin de tout. Le seul lien avec la civilisation: votre smartphone. Mais pourquoi avoir oublié d'en recharger la batterie hier soir?

Pourquoi un smartphone consomme-t-il tellement plus qu'un simple GSM? La réponse tient d'abord à l'équipement des appareils actuels: la taille de l'écran, son niveau de luminosité, la puissance du processeur, l'appareil photo, le nombre de capteurs de tous types et aussi... l'usage qu'on en fait!

Un GSM servait à téléphoner, voire à échanger des SMS. Un smartphone est un véritable ordinateur de poche qu'on consulte quotidiennement 26 fois (en moyenne) et que certains utilisent plus de quatre heures par jour. On gère aussi son compte en banque, on partage des photos, on regarde un film, etc. Il est donc logique que la consommation énergétique d'un smartphone n'ait plus rien à voir avec celle d'un simple téléphone mobile. Voilà pour le constat objectif. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux quand on ne doit pas passer quotidiennement par la case recharge. La batterie du smartphone rend subitement l'âme? Ce peut être frustrant voire angoissant selon les circonstances. Il y a évidemment des moyens de se prémunir. Le cousin Paul, à qui on ne la fait pas, ne quitte jamais son domicile sans une batterie de secours - dont il vérifie quotidiennement le niveau de chargement -, un câble de connexion, un adaptateur pour prise d'alimentation et même un bloc multiprise. Et, dans sa voiture, bien sûr, il dispose aussi de tout l'équipement requis. Alors, on l'aime bien, le cousin Paul, et il a raison de dire qu'on n'est jamais trop prudent. Mais on préférerait éviter de devoir se trimbaler partout et tout le temps avec un sac de matériel. Comment fait-on? La solution débute par une connaissance de son téléphone mobile et de l'utilisation qu'on en fait. Les pistes que nous allons évoquer ci-dessous ne doivent pas forcément être appliquées en permanence. Mais il est bon de savoir comment agir si vous vous trouvez un jour confronté à l'obligation de limiter drastiquement l'appétit énergétique de votre smartphone. Commencez par quitter les applications les plus énergivores. Votre téléphone devrait pouvoir les identifier via la section "Batterie" des paramètres: il s'agit notamment des applis dédiées au streaming vidéo (YouTube, Netflix, Apple TV+, Amazon Prime et autres) et audio (Spotify, Deezer, etc.), à tout ce qui touche aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, Skype, TikTok, Twitter...) et bien sûr aux jeux vidéo. Certains sont de véritables gouffres à énergie! Qu'il tourne sous Harmony (les nouveaux modèles Huawei), iOS (iPhone) ou Android (à peu près tout le reste du marché: OnePlus, Oppo, Samsung, Xiaomi,...), votre smartphone dispose d'un mode "Économie d'énergie". Allez dans les réglages ou les paramètres et activez-le. Selon le modèle, la résolution de l'écran sera réduite, la puissance du processeur limitée, les fonctions d'arrière-plan désactivées... Ce sera un peu moins sympa à utiliser, mais votre batterie se videra moins vite.N'hésitez pas non plus à baisser la luminosité de l'écran (l'un des éléments les plus énergivores) et à interrompre les vibrations qui accompagnent les sonneries ou notifications. Selon votre situation, vous pouvez aussi provisoirement couper l'accès au Wi-Fi ou au réseau mobile: gardez l'un, mais pas l'autre. Une fois encore, ceci n'est pas une mesure que vous devez appliquer en permanence, mais en cas de nécessité, elle évitera que votre batterie se vide trop rapidement. Mais pourquoi les fabricants ne dotent-ils pas leurs smartphones de batteries plus performantes? La réponse tient en trois mots: épaisseur, poids, design. Il serait techniquement possible d'équiper les smartphones d'une batterie assurant une autonomie de plusieurs jours. Mais qui achèterait un appareil aussi moche, volumineux et lourd qu'une brique? L'enjeu économique est colossal: le marché planétaire représente des ventes annuelles d'environ 1,3 milliard de smartphones. Alors, bien sûr, aux quatre coins du monde, des scientifiques rivalisent d'ingéniosité pour tenter de mettre au point une brillante nouvelle technologie. Mais en plus d'être efficace, peu coûteuse et de ne pas alourdir ni épaissir le smartphone, elle devrait pouvoir être produite sans épuiser les ressources de la planète. Le défi est titanesque.Voilà pourquoi, en attendant, plusieurs fabricants travaillent sur un autre type de solution: s'il n'est pas possible d'assurer l'autonomie souhaitée, réduisons alors au maximum la durée du chargement. Grâce à son système Warp Charge 65T, le OnePlus 9 peut ainsi se recharger intégralement en un peu plus d'une demi-heure et atteindre jusqu'à 50% en une dizaine de minutes. De même, avec sa technologie SuperVooc 2.0 65 W, le Find X3 Neo d'Oppo n'a besoin que de cinq minutes de chargement pour offrir l'énergie nécessaire à quatre heures de lecture vidéo. Cinq minutes: pas grand-chose...