Elles fleurissent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos domiciles. Quasiment infatigables, les caméras de surveillance sont partout. Mais disposent-elles des mêmes atouts?

La plupart des caméras de surveillance doivent être connectées (la plupart du temps par Wi-Fi) au réseau domestique de l'utilisateur. Ceci passe par le téléchargement de l'application du fabricant et la création d'un compte. La procédure est nécessaire pour s'assurer que vous seul aurez accès aux images capturées par la caméra. Comment? En lançant l'appli, vous pourrez visualiser en direct sur l'écran du smartphone ou de la tablette ce que voit la caméra. Selon le modèle, les fonctionnalités et les paramètres sélectionnés par l'utilisateur, il pourra aussi recevoir une notification lorsque "quelque chose " passera dans le champ de la caméra.

...

La plupart des caméras de surveillance doivent être connectées (la plupart du temps par Wi-Fi) au réseau domestique de l'utilisateur. Ceci passe par le téléchargement de l'application du fabricant et la création d'un compte. La procédure est nécessaire pour s'assurer que vous seul aurez accès aux images capturées par la caméra. Comment? En lançant l'appli, vous pourrez visualiser en direct sur l'écran du smartphone ou de la tablette ce que voit la caméra. Selon le modèle, les fonctionnalités et les paramètres sélectionnés par l'utilisateur, il pourra aussi recevoir une notification lorsque "quelque chose " passera dans le champ de la caméra. Quelle que soit la marque, il existe des caméras d'intérieur et d'autres prévues pour un placement à l'extérieur. Ces dernières doivent pouvoir résister au vent, à la pluie, à la neige, au froid, au chaud... Pas besoin de les dissimuler, au contraire: s'il réalise que l'immeuble est équipé de caméras de surveillance, il y a fort à parier que le candidat voleur ne prendra pas le risque de se faire piéger... et qu'il ira sans doute chercher ailleurs une cible moins protégée. Qu'elle soit positionnée à l'intérieur ou à l'extérieur, une caméra a besoin d'énergie. La plupart d'entre elles nécessitent donc un branchement sur une prise de courant. C'est notamment le cas des divers modèles Nest Cam de Google. Ils sont bien plus compacts que ceux d'Eufy, par exemple. Cela s'explique par la présence dans les caméras de ce fabricant d'une batterie intégrée. Son avantage: elle évite à la caméra le besoin d'une prise de courant.On peut positionner l'EufyCam 2, par exemple, en toute liberté, là où elle sera le plus utile. Pratique! Une fois chargée, la batterie de l'Eufy Cam 2 pourrait tenir pendant un an selon son fabricant. Dans tous les cas, l'utilisateur est averti via l'application lorsqu'il convient de la recharger. Le jour venu, il faudra dévisser l'objet, le brancher sur une prise de courant durant une douzaine d'heures avant de le repositionner. Maintenant, il existe une troisième voie. Qu'il s'agisse du modèle Ultra ou Pro 3, les caméras d'Arlo sont elles aussi dotées d'une batterie intégrée. Qu'il convient de charger avant la première utilisation. Par la suite, on peut procéder comme avec les modèles d'Eufy: les détacher, en recharger la batterie puis les réinstaller. Mais dans son assortiment d'accessoires optionnels, Arlo propose notamment un petit panneau solaire. Et avec lui, on obtient une solution permanente. Après avoir chargé la batterie, on attache la caméra au mur et on la connecte au panneau qu'on installe juste à côté (en le dirigeant de façon à disposer de la meilleure exposition possible à la lumière du soleil). En théorie, tout au long des quatre saisons, vous bénéficierez de suffisamment d'énergie... gratuite. Disposer d'une caméra ne sert pas à grand-chose... si vous ne pouvez pas exploiter les photos ou images vidéo du cambrioleur qui se serait introduit chez vous. Pour cela, il faut les enregistrer. Différentes possibilités existent: certains prônent la sauvegarde directement chez l'utilisateur (sur carte mémoire ou disque dur), d'autres dans le cloud.La première solution, soutenue par Eufy, est la plus économique. Mais si un voleur parvenait à entrer chez vous, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'esquiver avec votre système de sauvegarde, vous privant de tout élément de preuve? Les deux autres fabricants évoqués ici soutiennent, eux, la formule du cloud. Et ils le font payer... à ceux qui l'acceptent (rien d'obligatoire! ). À partir de 2,79€ par mois et par caméra ou 8,99€ par mois pour 5 caméras chez Arlo et à partir de 5€ par mois (ou 50€ par an) pour toutes les caméras Nest d'un même foyer chez Google. Il existe de très nombreux acteurs sur le marché des caméras de surveillance. Même si ce ne sont pas les seuls, nous avons sélectionné Arlo, Google Nest et Eufy pour les qualités techniques de leurs produits et logiciels. Ils permettent, par exemple, de distinguer un animal ou un être humain et donc de ne pas vous alarmer si c'est un chat du voisinage qui passe dans le champ de votre caméra. Un détail? Pas vraiment, car rien de pire que de se faire reveiller pour rien!