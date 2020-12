Vous avez une longue liste de cadeaux à acheter, mais vous en avez marre des grandes entreprises de commerce en ligne ? De nombreuses initiatives ont vu le jour récemment afin d'encourager les secteurs impactés par la crise. Voici une liste d'e-shops 100% belges où faire son shopping de Noël en ligne, tout en soutenant les commerçants locaux.

Les eshops belges

Alimentation, mode, cadeaux, déco... Faire ses courses de Noël n'a jamais été aussi facile ! La plateforme "Les e-shops belges" rassemble près de 450 marques et boutiques belges. Une vitrine en ligne aussi belle que variée : vous trouverez de tout pour (vous) faire plaisir. L'objectif de cette initiative ? Encourager les Belges à modifier leurs habitudes de consommation. Bye-bye Amazon, Alibaba et toutes ces grosses entreprises de commerce en ligne ! Privilégiez plutôt les commerçants et artisans locaux.

Plus d'infos: www.leseshopsbelges.be

Little Belgian Market

Autre initiative, sur Facebook celle-ci : Little Belgian Market. Ce groupe propose aux créateurs et créatrices belges de présenter leurs produits. Là encore, le choix est varié : "que ce soit dans le monde de la mode, de la création pâtissière, de la déco, de la peinture, le dessin ou la sculpture, des vins ou autres bonheurs gastronomiques...", vous y trouverez votre bonheur. Ce groupe privé rassemble aujourd'hui plus de 13 000 membres.

Plus d'infos : Facebook/Little Belgian Market

Born in Belgium

Avec Born in Belgium, c'est la mode belge qui est mise à l'honneur. "Nous existons pour célébrer ce qui fait la Belgique, terre de contrastes aux multiples facettes, décalée, créative, et désordonnée. Ici, nous rassemblons les marques de mode belges, pour que vous puissiez les arborer fièrement au quotidien et montrer votre individualité au monde.", peut-on lire sur le site. Ce site rassemble 23 marques 100% belges et propose des vêtements, accessoires et bijoux, tant pour les femmes que pour les hommes.

Plus d'infos : borninbelgium.be

Loccio

Cette nouvelle plateforme fera des heureux parmi les plus gourmands d'entre vous. Loccio rassemble en effet des artisans du terroir. Jus, pâtes, tartinades, bières... Le collectif propose un coffret découverte unique, composé des produits de 6 artisans locaux. De quoi titiller vos papilles !

Plus d'infos : www.loccio.be

TricoFairMarket

TricoFairMarket se présente comme un marché de Noël virtuel et durable. Il prône les valeurs du commerce équitable et défend l'artisanat local. Céramique, broderie, créations textiles, cosmétiques naturels, objets de déco... Surfez sur le site et trouvez-y le cadeau idéal pour vos proches. Mais attention ! Le dernier Click & Collect se déroulera le dimanche 20 décembre de 14h à 17h à La Tricoterie.

Plus d'infos : tricofairmarket.be

