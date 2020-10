Coronalert est l'application belge de lutte contre le coronavirus. Son objectif? Accélérer la détection des contacts en Belgique et freiner la propagation du virus. Comment l'utiliser?

Dans les transports en commun, dans un supermarché, en rue ou au bureau, personne n'est à l'abri d'une contamination. Il suffit de croiser un malade asymptomatique, sans avoir pris suffisamment de mesures de protection, pour être à son tour infecté. D'où l'importance de télécharger l'application Coronalert, qui assure un suivi des malades et accélère la détection de leurs contacts.

L'application permet en effet :

de savoir si vous avez été en contact étroit avec un autre utilisateur de Coronalert qui a été testé positif au coronavirus, sans savoir de qui il s'agit ;

d'avertir anonymement vos contacts étroits si vous avez vous-même été testé positif au coronavirus;

d'accélérer collectivement la détection des contacts ;

d'aider à stopper la propagation du virus.

Comment ça marche ?

L'application utilise la technologie Bluetooth et l'échange de "codes aléatoires" anonymes. Elle enregistre automatiquement:

le "code aléatoire" anonyme émis par le téléphone d'une personne avec laquelle vous avez été en contact étroit, et sur lequel l'app est également installée ;

la distance entre votre téléphone et celui de l'autre utilisateur de l'app ;

la durée de tout contact étroit entre votre téléphone et celui de l'autre utilisateur de l'app.

Dans la pratique, cela signifie que lorsqu'un utilisateur de Coronalert est contaminé, il publie anonymement dans une base de données centrale les "codes" que son téléphone a émis au cours des derniers jours. Plusieurs fois par jour, Coronalert compare les différents "codes" enregistrés dans sa base de données centrale.

À chaque contact étroit entre plusieurs utilisateurs de Coronalert, les téléphones échangent anonymement des "codes aléatoires". Votre téléphone mémorise pendant 14 jours votre proximité avec un autre utilisateur de l'app ainsi que la durée de cette proximité.

S'il s'avère que votre téléphone se trouvait pendant au moins 15 minutes à moins de 1,5 mètres du téléphone d'un utilisateur Coronalert contaminé, vous recevez une alerte indiquant que vous avez eu un contact à risque.

L'alerte apparaît à deux endroits :

sous forme de notification sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

dans l'app. Vous avez ainsi la certitude de la voir dans l'app au cas où vous avez raté ou supprimé la notification. Cette notification ne disparaîtra pas, sauf si vous la supprimez vous-même.

Vous voyez l'alerte lorsque vous ouvrez l'app Coronalert. Cette alerte figure dans un cadre rouge et dit : "Close Contact alert : l'app a détecté que vous avez été en contact étroit avec une personne testée positive au Covid-19".

Quid si vous vous faites tester ? Lorsque vous vous faites tester pour Covid-19, vous pouvez fournir un code de référence à partir de votre application Coronalert. Ainsi vous recevrez automatiquement une notification avec le résultat de votre test. Vous aurez besoin d'un code à 17 chiffres, que vous recevrez dans l'application via "Générez le code". Important, vous devez activer cette option avant de vous faire inscrire et de passer le test. Avec le résultat du test, il vous sera demandé une fois de partager vos codes aléatoires, pour les jours où vous avez été infecté. Les utilisateurs de l'application avec lesquels vous êtes entré en contact étroit recevront alors un avertissement anonyme. Ils ne savent jamais que ça vient de vous.

Dans les transports en commun, dans un supermarché, en rue ou au bureau, personne n'est à l'abri d'une contamination. Il suffit de croiser un malade asymptomatique, sans avoir pris suffisamment de mesures de protection, pour être à son tour infecté. D'où l'importance de télécharger l'application Coronalert, qui assure un suivi des malades et accélère la détection de leurs contacts.L'application permet en effet : L'application utilise la technologie Bluetooth et l'échange de "codes aléatoires" anonymes. Elle enregistre automatiquement:Dans la pratique, cela signifie que lorsqu'un utilisateur de Coronalert est contaminé, il publie anonymement dans une base de données centrale les "codes" que son téléphone a émis au cours des derniers jours. Plusieurs fois par jour, Coronalert compare les différents "codes" enregistrés dans sa base de données centrale. À chaque contact étroit entre plusieurs utilisateurs de Coronalert, les téléphones échangent anonymement des "codes aléatoires". Votre téléphone mémorise pendant 14 jours votre proximité avec un autre utilisateur de l'app ainsi que la durée de cette proximité. S'il s'avère que votre téléphone se trouvait pendant au moins 15 minutes à moins de 1,5 mètres du téléphone d'un utilisateur Coronalert contaminé, vous recevez une alerte indiquant que vous avez eu un contact à risque.L'alerte apparaît à deux endroits :Vous voyez l'alerte lorsque vous ouvrez l'app Coronalert. Cette alerte figure dans un cadre rouge et dit : "Close Contact alert : l'app a détecté que vous avez été en contact étroit avec une personne testée positive au Covid-19".