Pour briser la solitude des personnes en maison de repos et de soins, soutenez-les en écrivant via une page internet spécialement dédiée.

Nous, lecteurs de Plus Magazine, nous sommes nombreux à avoir des parents en maison de repos. Bien plus confinés que nous puisqu'ils sont, eux, tout à fait privés de sorties et, pire encore, de visites de leurs proches.

Certains disposent d'un téléphone personnel, d'autres sont reliés à internet et peuvent encore communiquer par mail, par exemple. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on salue cette initiative de Fred et Frank Vandenbreede, co-fondateurs de myseniors.be qui référence les maisons de repos et de soins en Belgique et dont vous avez d'ailleurs fait connaissance sur notre site. "Suite aux mesures d'interdiction des visites en maisons de repos, nous avons observé très vite un élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Beaucoup se demandaient comment soutenir le moral des seniors confinés en hébergement. Il nous a semblé alors urgent de fournir un outil pour permettre à ces personnes d'envoyer leurs messages de manière rapide et surtout, sécurisée", expliquent les deux hommes.

Myseniors.be a donc mis en ligne une page internet pour transmettre un message, une lettre de soutien aux seniors actuellement confinés en maisons de repos en Belgique.

La page internet www.lettresanosseniors.be ou http://brievenaanonzeseniors.be/, accessible à tous, permet en quelques clics de transmettre votre lettre à l'hébergement de votre choix.

Ce formulaire digitalisé permet de communiquer avec un proche, sans prendre aucun risque.

En quelques clics, votre message est envoyé directement à l'hébergement choisi. Une fois imprimé, votre message est adressé sous forme d'une jolie lettre au résident.

Vous n'avez pas de proches en maisons de repos mais souhaitez tout de même apporter du soutien ? C'est possible, votre courrier sera transmis aléatoirement à un résident en maison de repos.

Beaucoup de courage à tous, aux résidents et personnel des maisons de repos, on pense à vous très fort !

