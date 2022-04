On ne le répétera jamais assez : n'achetez jamais sur un site frauduleux et peu fiable. Avant de passer une première commande sur un site de vente en ligne, veillez à d'abord contrôler sa réputation. Mais comment vérifier la fiabilité d'un site de vente en ligne?

1. Informez-vous auprès de votre entourage

La première chose à faire pour en savoir plus sur un site de vente en ligne? Faire appel à son entourage. Interrogez vos amis, proches, collègues ou autres connaissances. Leurs éventuelles expériences négatives ou positives constituent des informations fiables qui vous aideront à vous décider d'acheter ou non sur un site de vente en ligne.

2. Vérifiez depuis quand existe le site internet

La date d'enregistrement d'un site vous donne une indication de sa fiabilité. Il vaut mieux être vigilant s'il vient d'être créé, surtout s'il renseigne déjà de nombreux avis positifs.

Vérifiez depuis quand le site internet existe en vérifiant son lien à l'aide de l'un de ces outils:

Via DNS Belgique pour les sites internet belges

Via SIDN pour les sites internet néerlandais

Via Who.is pour les sites .com et autres

3. Consultez les évaluations du site

Si un site de vente en ligne existe déjà depuis un certain temps, il y a de grandes chances que vous trouviez des informations et des avis clients pertinents concernant sa fiabilité.

En tapant le nom du site dans votre moteur de recherche (éventuellement avec des termes comme "escroqueries", "avis client", "satisfaction", etc.), vous trouverez les expériences d'autres consommateurs. Si vous remarquez qu'un produit n'a quasiment que des avis positifs, ou très similaires, il vaut mieux faire preuve de vigilance, car ils peuvent avoir été falsifiés.

4. Vérifiez l'identité du vendeur

Chaque commerçant est tenu de renseigner clairement ses coordonnées (comme le nom de l'entreprise, l'adresse physique, l'adresse électronique ou encore le numéro d'entreprise) sur son site internet. Vérifiez l'existence de l'adresse (p. ex. via un service de mappage), tout comme le numéro de téléphone.

Attention : un site internet peut également renseigner des coordonnées et un numéro d'entreprise falsifiés. Recherchez le numéro de téléphone ou l'adresse. Vérifiez le numéro d'entreprise via la Banque-Carrefour des Entreprises pour les entreprises belges, via la Chambre de commerce néerlandaise dans le cas d'entreprises néerlandaises ou encore via les greffes des tribunaux de commerce français si l'entreprise est basée en France. Vous saurez ainsi que l'entreprise existe vraiment.

Les escrocs n'hésitent pas à renseigner les coordonnées d'entreprises existantes sur leurs sites de vente en ligne frauduleux, afin de gagner votre confiance. Vous voulez être sûr que le site de vente en ligne a bel et bien un lien avec le numéro d'entreprise trouvé ? Vérifiez les coordonnées officielles via un moteur de recherche, et n'hésitez pas à demander à l'entreprise si elle connaît le site de vente en ligne.

Source: SPF Economie

