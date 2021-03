Les escrocs se font passer pour une de vos connaissances afin de vous inciter à verser de l'argent sur leur numéro de compte bancaire. Soyez vigilant !

Le whaling, qu'est-ce que c'est ?

C'est une escroquerie qui joue davantage sur l'émotion que sur "l'inconscience" ou la "naïveté" des victimes. Le procédé? Un escroc se fait passer pour un membre de votre famille ou un de vos amis en difficulté. Il vous envoie, par divers moyens de communication, une fausse demande d'aide financière. L'unique but de cette démarche est de vous faire verser un maximum d'argent sur son compte. Restera plus qu'à disparaître sans laisser de traces, avec votre argent.

Plusieurs méthodes d'escroquerie sont utilisées, notamment via Facebook. Les escrocs peuvent ainsi pirater le compte d'une personne que vous connaissez et à qui vous faites confiance et vous envoyer un message depuis ce compte pour vous demander de l'aide.

Attention, votre numéro de GSM peut également servir pour une tentative de whaling. Dans ce cas, vous recevez un message WhatsApp d'un numéro inconnu. Votre soi-disant ami vous prévient qu'il a des problèmes avec son ancien numéro de téléphone et qu'il vous contacte donc avec un nouveau numéro. Ensuite, il vous avoue qu'il rencontre des problèmes financiers et qu'il a un besoin urgent d'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour vous demander de l'aide : retrait d'argent impossible, demande très urgente, application mobile indisponible... Plus tard, vous recevez un numéro de compte bancaire inconnu au nom de quelqu'un d'autre et sur lequel vous devez rapidement verser l'argent.

Exemple de Whaling © SPF Economie

La crise du covid, la période idéale pour les escrocs

Le whaling n'est pas un phénomène récent. Toutefois, il a pris de l'ampleur ces dernières années par le biais des messageries instantanées comme Facebook, Messenger ou encore WhatsApp.

Ces derniers mois, les sévères restrictions en matière de contacts instaurées en raison du coronavirus ont fait exploser ce type d'escroquerie. La crise actuelle s'avère en effet être la période idéale pour user de ce genre de "supercherie", puisque les arnaqueurs profitent du manque de contacts physiques avec les amis ou la famille pour tromper leurs victimes.

Conseils pour se protéger

Méfiez-vous des contacts/numéros inconnus, surtout si on vous demande une somme d'argent;

Méfiez-vous également de vos soi-disant amis qui vous demandent, après un bref échange de messages, de verser de l'argent sur un numéro de compte inconnu.

Méfiez-vous des amis qui prétendent que leur téléphone ne fonctionne plus très bien et que vous ne pouvez communiquer que par l'application de messagerie.

Ne vous laissez pas induire en erreur par une histoire étrange avec des explications en apparence fondées.

Appelez "l'ancien" numéro de votre contact qui se trouve dans votre répertoire et demandez s'il rencontre effectivement des problèmes financiers.

Ne versez jamais d'argent tant que vous n'avez pas pu contacter votre ami par un autre moyen.

Signalez toujours une tentative de whaling à unPoint de contact du SPF Economie. Vous êtes malgré tout tombé dans le piège ? Contactez immédiatement votre banque pour signaler les faits et déposez plainte auprès de votre zone de police locale.

