Joyeux Noël et bonne année! Nos bons voeux, nous les envoyons désormais par mail. Voici les conseils de notre graphiste, Marie Cousin, pour réussir votre carte électronique comme un pro.

Choisir le format

Tapez dans un moteur de recherche "format carte de voeux". Toutes les dimensions sont permises... carré (15x15), carte postale (10x15), rond, marque-page (5x20), etc... Mais évitez les formats trop grands et trop lourds à télécharger. Il ne faut pas que le destinataire doive chipoter pour découvrir votre carte en entier... au risque de la supprimer aussi vite fait.

...

Tapez dans un moteur de recherche "format carte de voeux". Toutes les dimensions sont permises... carré (15x15), carte postale (10x15), rond, marque-page (5x20), etc... Mais évitez les formats trop grands et trop lourds à télécharger. Il ne faut pas que le destinataire doive chipoter pour découvrir votre carte en entier... au risque de la supprimer aussi vite fait. Déterminez votre élément principal, que ce soit une photo de votre famille ou une autre illustration. Si vous choisissez de ne pas puiser dans votre album photos, vous trouverez facilement sur internet des sites proposant des illustrations gratuites ou payantes (par ex freepik.com). Soyez attentif à ce que votre photo soit de qualité, c'est-à-dire pas trop sombre, ni surexposée, ni floue, ni laissant un personnage dans l'ombre ou à moitié coupé. Laisser un bord blanc pour une impression de cadre autour de la photo allègera votre visuel. Vous pouvez également prévoir une frise, qui a souvent un rendu très classe, ou une bordure sans photo ou illustration. Un fond légèrement coloré peut très bien convenir pour accueillir une photo ou un texte joliment placé. Mais si vous utilisez une couleur pour votre fond, ne soyez pas trop excentrique dans le choix de la couleur de votre police. Restez-en au noir ou au blanc. C'est Noël, pas carnaval! Pensez soigneusement votre texte. Sachez qu'un texte court a plus d'impact qu'un long et que les phrases courtes sont plus percutantes. Surtout si vous avez une adresse mail du style 123.XZ@gmail.com, n'oubliez pas de signer. La signature sera plus petite que le message de manière à créer une hiérarchisation de l'information. Votre texte ne peut jamais venir encombrer le visuel. Donc, pas de texte sur les personnages ou le sapin de Noël, par ex., car non seulement ce sera illisible, mais vous perdrez également l'impact de votre joli visuel. Regardez notre page d'intro "En Image" en début de magazine: nous choisissons préférentiellement une photo présentant un ciel ou une surface unie ou calme de manière à pouvoir placer le titre et le chapeau. Ne poussez pas votre texte dans un coin comme s'il était prêt à s'échapper de la carte, le pauvre! Le choix de la police de caractères participe grandement au style de votre carte. Vous en trouverez sur votre ordinateur telles que Avenir ou Helvetica qui sont simples et efficaces. Il existe aussi des sites, comme dafont.com, où vous pouvez en télécharger gratuitement. Elle doit de toute manière être bien lisible, pas trop lourde ou grasse au risque d'écraser votre visuel. Vous pouvez aussi utiliser une police "script" qui donne une impression d'écriture à la main. Ce genre de police habille très bien une mise en page légère, par exemple "Gelato" sur le site dafont.com. Utiliser un camaïeu de couleurs pour la police et votre illustration peut très bien fonctionner. Le destinataire, qui, en plus de ses mails habituels, reçoit plus d'une carte durant ces jours de fêtes, ne passe pas son temps à les décortiquer. Il est donc essentiel que votre message passe immédiatement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Avec les conseils de Marie Cousin