Ces derniers mois, la vente de produits sur internet a eu beaucoup de succès auprès des Belges. Et pour cause : confinement oblige, les magasins ont dû fermer leurs portes. Mais attention, acheter en ligne n'est pas sans risque. Nos conseils pour éviter les mauvaises surprises.

Aujourd'hui, rien n'est plus facile que de faire un achat en ligne. Plus besoin de sortir de chez soi pour se procurer le dernier parfum tendance, ou un sac d'été coloré. En quelques clics seulement, votre colis est livré à votre domicile ! Tentant? Très certainement... Mais pas sans risque !

Internet est une galerie marchande ouverte à tous : tant aux fraudeurs qu'aux commerçants honnêtes. Lorsqu'on commande un produit en ligne, mieux vaut rester vigilant et toujours envisager le pire scénario pour limiter les risques. Voici quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises.

Attention aux fraudeurs et fausses boutiques

Internet est certainement le terrain de jeu préféré des fraudeurs. La toile est infestée de boutiques en ligne frauduleuses, qui imitent des enseignes célèbres et/ou proposent des produits à des prix anormalement bas. Malheureusement, une fois piégé dans ses filets, impossible de revenir en arrière. Mais comment savoir si on a affaire à une véritable boutique ou une arnaque ?

Vérifiez que le site n'est pas purement virtuel, mais qu'il y a bien une entreprise réelle derrière celui-ci : Assurez-vous que le site cite le nom et l'adresse de l'entreprise, vérifiez les données et évitez les magasins que vous ne parvenez pas à localiser.

En cas de doute, avant de faire un achat, envoyez un message de courrier électronique afin d'obtenir davantage d'informations. Si vous ne recevez pas de réponse, le mieux à faire est de choisir un autre site pour vos achats.

Si le prix d'un produit est anormalement inférieur à celui affiché dans d'autres boutiques, il s'agit certainement d'une arnaque. Passez votre chemin !

Les boutiques frauduleuses sont éphémères, évitez donc les achats impulsifs. La patience est mère de sureté ! Attendez quelques semaines, puis retournez sur le site en question. S'il a disparu, c'est qu'il s'agissait bel et bien d'une arnaque.

Bon à savoir avant l'achat

Si le produit que vous désirez acquérir est commercialisé par un site hors Union européenne , n'oubliez pas que, dans la majorité des cas, vous risquez aussi de devoir payer la TVA , des taxes supplémentaires et éventuellement des droits de douane au service de courrier qui vous livrera le colis.

Vérifiez comment fonctionne le service après-vente du vendeur et quelles garanties il offre. Parcourez également les conditions générales.

Méfiez-vous des sites pour adultes qui demandent votre numéro de carte de crédit pour soi-disant vérifier que vous êtes majeur. En réalité, leur objectif est d'obtenir ces données pour faire des achats à votre nom.

Comparez les prix, en comptant chaque fois la totalité des frais d'expédition. S'il s'agit d'un site en dehors de la zone euro (cad l'espace dans lequel les états ont l'euro comme devise officielle) et que le choix vous est donné de payer en euros ou en monnaie locale, vous avez généralement intérêt à opter pour la devise locale.

Certains sites arborent des labels de confiance : Becommerce (Belgique), Thuiswinkel Waarborg (Pays-Bas), e-trusted shops (Allemagne)...

: Becommerce (Belgique), Thuiswinkel Waarborg (Pays-Bas), e-trusted shops (Allemagne)... Certains sites internet sont en réalité la combinaison d'un site de vente propre et d'une plateforme de vente. C'est par exemple le cas pour Bol, Fnac, Zalando et Amazon. Vérifiez si l'on ne mentionne pas un autre vendeur que celui qui donne son nom au site. Normalement, le nom figure déjà sur l'offre elle-même (parfois en petits caractères), et une nouvelle fois dans le panier. S'il s'agit d'un vendeur extérieur au site, il faut prendre en considération aussi bien les conditions générales de la plateforme applicables en cas d'achat auprès d'un autre vendeur que les conditions générales de vente du vendeur lui-même. Celles-ci apparaîtront généralement en cliquant sur le nom du vendeur, ou dans une rubrique distincte sous les conditions générales du site internet.

Source : Test-achats

