Formule payante, limitations... Elon Musk a changé les règles de Twitter et de nombreux utilisateurs ont dans la foulée rencontré des difficultés d'accès à la plateforme. Vous êtes également dans le cas? Marre de cette application qui ne vous sert plus à rien? Voici comment désactiver voire supprimer définitivement votre compte.

Twitter (ou plutôt X!) a bien changé depuis que la plateforme est passée entre les mains d'Elon Musk. Outre l'introduction d'une formule payante, le nombre de tweets que les utilisateurs non vérifiés peuvent lire par jour est désormais limité, ainsi que le nombre de messages privés que les comptes non vérifiés peuvent envoyer. Des limitations qui visent à générer davantage d'abonnements.

Cela ne vous intéresse pas et vous souhaitez vous débarrasser de votre compte? Voici la marche à suivre.

Désactiver OU supprimer son compte Twitter

Supprimer son compte est définitif, alors que le désactiver vous permet d'y revenir plus tard. Une solution si vous désirez prendre une pause sans nécessairement perdre tout ce que vous avez publié jusqu'à aujourd'hui. La désactivation d'un compte dure 30 jours. Au-délà de ce délai, si vous ne vous connectez pas à votre compte, celui-ci sera supprimé et votre nom d'utilisateur ne lui sera plus associé. On peut donc considérer que la désactivation d'un compte Twitter est la première étape pour le supprimer définitivement.

Guide pour désactiver son compte

Cliquez sur l'icône Plus, puis sur Paramètres et confidentialité dans le menu déroulant. Depuis l'onglet Votre compte, cliquez sur Désactiver votre compte. Lisez les informations relatives à la désactivation du compte, puis cliquez sur Désactiver. Saisissez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité et confirmez que vous souhaitez continuer en cliquant sur le bouton Désactiver le compte.

Cette étape ouvre une fenêtre de 30 jours qui vous permet de réactiver votre compte si vous le souhaitez.

La désactivation de votre compte Twitter signifie que votre nom d'utilisateur et votre profil public ne seront plus visibles sur twitter.com, Twitter pour iOS ou Twitter pour Android.

Guide pour supprimer son compte

Commencez par désactiver votre compte. Évitez de vous reconnecter durant une période de 30 jours. Si vous ne vous connectez pas à votre compte pendant cette fenêtre de 30 jours, cela indique que vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Twitter. Une fois la fenêtre de désactivation de 30 jours terminée, votre compte Twitter sera définitivement supprimé.

Une fois votre compte supprimé, il n'est plus disponible dans nos systèmes. Vous ne pourrez pas réactiver votre ancien compte et vous n'aurez plus accès à vos anciens Tweets.

