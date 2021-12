Il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer au commissariat, particulièrement dans le contexte actuel. Certaines plaintes peuvent être déposées depuis chez vous. Voici la procédure.

Sur Police-on-web, le guichet digital de la police, vous pouvez déposer plainte en ligne pour des "petits délits". Voici lesquels... S'il s'agit d'un: La plainte doit alors répondre à plusieurs conditions: le délit doit avoir eu lieu en Belgique, les auteurs doivent être inconnus et il ne doit pas y avoir eu de violence, de menaces et encore moins de blessés. Mais comme nous vivons actuellement "dans un contexte Covid", et pour éviter que les citoyens ne se déplacent au bureau de police, vous pouvez aussi déposer plainte en ligne temporairement pour d'autres faits (même ceux commis sur internet): Vous devez vous rendre sur police.be/fr/declaration-en-ligne. Vous devez vous identifier via CSAM, la porte d'accès des services électroniques de l'État, par exemple grâce à Itsme (que vous avez déjà peut être utilisé pour télécharger votre Covid Safe Ticket ou accéder à votre dossier pension). Et si on vous a volé vos papiers, que vous n'avez plus votre carte d'identité et donc que vous ne pouvez donc pas vous enregistrer via CSAM? Munissez-vous alors de votre numéro de registre national pour vous authentifier manuellement. Ce numéro RRN se retrouve aussi bien sur une vignette de mutuelle que sur votre revenu cadastral ou votre déclaration fiscale. Ensuite, décrivez les faits le plus précisément possible en répondant à des questions: où, quand, comment, qui? S'il y a eu des témoins, il faudra mentionner leur identité et si possible leur adresse, date de naissance et téléphone. Si les faits ont été commis sur internet, il faudra fournir les liens URL et/ou les messages électroniques. Il sera envoyé à la zone de police où les faits se sont déroulés. Vous ne serez contacté que si votre dossier l'exige. Votre déclaration fera l'objet d'un traitement non urgent et uniquement durant les jours ouvrables et pendant les heures de bureau. Précisons bien qu'il s'agit du dépôt d'une plainte non urgente.Dans les autres cas (ex. violences dans la sphère familiale, s'il y a encore des traces de l'effraction, vol de véhicule, etc.), ne passez pas par internet! Appelez sans tarder le 101. Pour rappel, le 112, c'est le numéro pour une aide médicale urgente ou si vous êtes blessé.