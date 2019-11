Un article sur internet attire votre attention mais vous n'avez pas le temps de le consulter tout de suite? Mettez-le de côté pour le lire quand vous voulez.

Si vous n'avez pas le temps de lire tous les articles qui vous intéressent au moment où vous les trouvez, des applications et des sites internet très pratiques vous aident à les conserver.

Pocket, l'incontournable

Pour l'utiliser via votre ordinateur, allez sur getpocket.com et créez vous un compte. Quand vous repérez une page internet, une vidéo ou une image que vous voulez consulter plus tard, faite un copier-coller de son URL puis retournez sur GetPocket.com. Cliquez alors sur le "+" en haut à droite afin de coller votre URL.

Si vous utilisez le navigateur Firefox, vous pouvez ajouter l'outil dans Modules complémentaires, dans les réglages. Cela permet de gagner du temps. Idem sur Chrome: le navigateur vous propose d'ajouter une extension "Pocket" sur la droite de votre barre d'adresses url.

Grâce à l'application (à télécharger sur AppStore ou Google Play), vous pouvez retrouver sur votre smartphone vos articles mémorisés sur l'ordinateur et les lire tranquillement sur votre canapé ou dans les transports.

Pocket peut également lire vos articles à haute voix si vous le souhaitez. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme d'écouteurs quand vous êtes sur l'article. L'application propose également un mode d'affichage sépia ou foncé ainsi que l'agrandissement des polices pour lire plus confortablement.

Instapaper, le challenger de Pocket

Comme Pocket, Instapaper garde en mémoire les articles que vous repérez sur internet via votre ordinateur. Il vous suffit de créer un compte ("create an account"), puis vous cliquez sur Add Link dans le menu en haut à droite. Copiez ensuite l'URL de la page que vous souhaitez conserver. Elle se synchronisera avec l'application gratuite sur votre téléphone (à télécharger sur AppStore ou Google Play). En revanche, vous ne pouvez pas mémoriser un article de votre smartphone et le lire sur le site internet. Cela ne fonctionne que dans un sens.

Le site est en anglais, ce qui peut être un peu gênant, mais vous pouvez consulter vos articles sur l'application qui est en français. À noter: l'application offre plus de fonctionnalités gratuites que Pocket pour les options de lecture (choix de la police, taille du texte, couleur de fond...).

Et aussi... Mettre une page internet en favoris

Lorsque que vous êtes sur une page internet qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement la mettre dans vos favoris afin d'y revenir plus tard.

Auteur : Cécile Dard (NT-F.com)