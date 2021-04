Commande en ligne : comment éviter les problèmes de livraison

Vous souhaitez commander sur internet et c'est bien compréhensible car l'offre y est de plus en plus large et les possibilités de réception également. Suivez nos cinq conseils pour éviter tout problème de livraison.

© iStock

L'an dernier, l'Inspection économique du SPF Economie a reçu plus de 2.600 signalements concernant des produits non livrés à la suite d'une commande en ligne. Si des problèmes peuvent toujours survenir chez le vendeur, le fournisseur ou le transporteur, quelques bons réflexes peuvent toutefois vous permettre de réduire les risques : Les 5 commandements : Soyez attentif aux options de livraisons proposées par le vendeur : généralement, plus le coût est faible, moins vite vous recevrez votre colis et moins le contenu du colis sera assuré. A vous de voir si la valeur de votre achat justifie ou non l'option choisie. Soyez aussi attentif aux entreprises d'expédition auxquelles le vendeur fait appel (elles sont souvent renseignées dans les choix de livraison) : ont-elles des coordonnées, des questions-réponses, une procédure claire que vous pourriez utiliser en cas de problème ? Faites attention au prix final de ce que vous commandez : vérifiez bien que les frais de transport ainsi que toutes les taxes dues sont inclus. Il s'agit de la TVA mais aussi d'éventuels frais de dédouanement (pensez aux pays hors Union européenne comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ...). Si vous n'êtes pas sûr, posez la question avant de commander. Quant aux frais d'envoi, un aperçu des tarifs des services de livraison de colis est disponible sur le site de la Commission européenne. Lorsque vous remplissez vos coordonnées, soyez complet et ne faites pas d'erreur, précisez aussi si vous désirez une réception à domicile, chez une autre personne ou auprès d'un point-relais. A la livraison, vérifiez le contenu du colis avant d'en prendre possession. En cas de problème, refusez-le et faites indiquer la raison du refus. A qui vous adresser en cas de problème ? Si vous n'arrivez pas à régler votre problème, relayer votre plainte auprès de l'entreprise chargée du transport mais aussi de l'entreprise qui vous a vendu le bien. Si vous ne recevez pas de réponse satisfaisante et que votre litige concerne votre relation avec le vendeur en ligne, vous pouvez contacter leService de Médiation pour le Consommateur(si le vendeur est situé en Belgique) ou leCentre européen des consommateurs(si le vendeur est situé dans un autre pays de l'Union européenne). Si votre litige concerne votre relation avec l'opérateur postal, vous pouvez vous adresser au Service de médiation pour le secteur postal. Enfin n'hésitez pas à signaler toute pratique commerciale trompeuse ou tentative de fraude au Point de contact. Source : SPF Economie