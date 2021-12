La technologie se niche partout... même sous le sapin! Notre sélection de cadeaux techno à offrir ou à s'offrir.

Prêtez l'épaule au son

Lorsqu'elle est employée avec un téléviseur Sony Bravia XR, cette enceinte tour de cou permet de profiter d'un son Dolby Atmos. L'objet repose sur les épaules et est donc très proche des oreilles. Mais contrairement à un casque, l'utilisateur n'est pas "enfermé" dans sa bulle sonore. Ici, si quelqu'un lui parle, si on sonne à la porte ou si on lui téléphone, il l'entendra. Facile à utiliser et remarquable en termes de confort, ce casque sans fil (Bluetooth) à réduction de bruit active est léger et bénéficie d'une appréciable autonomie. Il ne renouvelle pas le genre, mais offre un rendu sonore de très bonne facture. La nouvelle Applewatch - la montre la plus vendue dans le monde - hérite d'un écran plus grand, d'une meilleure résistance et d'une recharge plus rapide tout en restant une référence en termes de surveillance de la santé. Dans le segment du milieu de gamme, voilà l'un des meilleurs smartphones disponibles aujourd'hui. À côté de son écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, on apprécie particulièrement la fluidité de l'interface Oxygen OS, les bonnes capacités photo, la batterie 4.500 mAh sans oublier le système de charge rapide 65 W: il permet de réaliser le plein d'énergie de la batterie en trente minutes!On l'ouvre et on le ferme un peu comme un poudrier. Ou comme un téléphone à clapet d'antan. Mais ce smartphone est un vrai produit d'aujourd'hui. Et même l'un des plus sophistiqués. Étanche, robuste et bien fini, il dispose d'un écran Amoled Full HD+ de 6,7 pouces (avec taux de rafraîchissement de 120 Hz) quand il est ouvert. Et, quand il est fermé, on peut néanmoins consulter ses messages, son agenda ou la météo grâce au petit écran de la face frontale. Lors de sa première utilisation, cet aspirateur-robot établit une cartographie de vos pièces qui s'affiche sur l'écran du smartphone. Après, vous pouvez, depuis ce dernier, lancer le nettoyage. En plus d'une fonction d'aspiration, l'appareil dispose d'un réservoir d'eau et d'un chiffon en microfibres qui lui permettent de "passer la serpillière" là où vous le souhaitez.Comme tout bon capteur d'activité, le dernier-né de Fitbit affiche heure et date et comptabilise la distance et le nombre de pas accomplis durant la journée ou encore le rythme cardiaque. Mais son écran Amoled couleur et tactile permet aussi le suivi d'une vingtaine d'activités sportives (vélo, marche, etc.), du sommeil, du niveau de stress, etc.Au travers de cette deuxième génération, la plus compacte barre de son du spécialiste américain profite d'un atout de taille: la compatibilité Dolby Atmos. Elle bénéficie en outre de finitions de qualité et, bien évidemment, s'intègre aisément dans une installation "multiroom" Sonos. Grâce à sa batterie intégrée, dont l'autonomie atteint "jusqu'à 6 mois", cette caméra de sécurité extérieure fonctionne totalement sans fil. Et même, contrairement aux modèles précédents, sans nécessiter de station d'accueil. On la place donc vraiment là où on veut. Elle ne craint ni le froid ni la pluie, dispose d'un projecteur lumineux, offre un champ de vision de 160°, une résolution HDR 2K et la possibilité de zoomer 12x. Quand il est fixé au mur, ce téléviseur permet de profiter de la technologie Ambilight sur les quatre côtés de l'écran OLED de 55 pouces. De quoi bénéficier d'une immersion exceptionnelle dans le contenu de l'image, surtout que l'appareil prend en charge les formats Dolby Vision et Dolby Atmos. Et il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour pouvoir contrôler le téléviseur à l'aide de commandes vocales.