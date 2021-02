Besoin d'argent rapidement: 7 conseils pour reconnaître les arnaques

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Vous avez un besoin urgent d'argent et vous cherchez le prêt le plus avantageux possible? Vous préférez ne pas sortir en raison du coronavirus et vous venez justement de voir dans votre boite e-mail ou sur les médias sociaux une offre de crédit ou de prêt très intéressante : taux d'intérêt bas, durée flexible et pas d'exigence de preuve de revenus. Soyez sur vos gardes, car les prêteurs véreux multiplient les annonces.

Des prêteurs peu fiables vous offrent souvent des offres intéressantes de crédit ou de prêt via des annonces publicitaires pop‑up, Facebook, WhatsApp, par SMS ou par e-mail. Mais aussi lorsque vous recherchez activement des crédits ou prêts avantageux en utilisant des moteurs de recherche, vous risquez davantage de tomber sur des prêteurs frauduleux. Si vous acceptez leur offre, vous serez invité à verser certaines sommes sur un compte bancaire (belge ou étranger) ou par le biais d'un transfert d'argent. Après ce paiement, les prêteurs frauduleux ne donneront plus aucun signe de vie. De ce fait, il est impossible ou très difficile de récupérer votre argent. En 2020, SPF Economie a reçu 216 signalements concernant les prêteurs frauduleux, soit plus que le triple par rapport à 2016. Lire aussi > Attention aux faux crédits aux consommateurs sur internet 7 astuces pour éviter les pièges Ne payez rien tant que le montant du prêt n'est pas sur votre compte. Un prêteur agréé ne vous demandera jamais de payer certains frais à l'avance. Les frais administratifs et le coût du crédit doivent être inclus dans le taux annuel effectif global et peuvent même faire partie des remboursements mensuels.

tant que le montant du prêt n'est pas sur votre compte. Un prêteur agréé ne vous demandera jamais de payer certains frais à l'avance. Les frais administratifs et le coût du crédit doivent être inclus dans le taux annuel effectif global et peuvent même faire partie des remboursements mensuels. Consultez la liste des prêteurs agréés ou le registre des intermédiaires en crédit à la consommation. Si vous n'y trouvez pas l'organisation, il peut s'agir d'escrocs.

ou le registre des intermédiaires en crédit à la consommation. Si vous n'y trouvez pas l'organisation, il peut s'agir d'escrocs. Vérifiez l'identité de votre personne de contact (numéro BCE, adresse, dénomination sociale, adresse e-mail (de préférence une adresse e-mail professionnelle et pas @hotmail.com ou @gmail.com).

(numéro BCE, adresse, dénomination sociale, adresse e-mail (de préférence une adresse e-mail professionnelle et pas @hotmail.com ou @gmail.com). Ne communiquez pas de données à caractère personnel ou une copie de votre carte d'identité si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité du prêteur.

ou une copie de votre carte d'identité si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité du prêteur. Un prêteur agréé pose toujours des questions sur votre situation personnelle et financière.

sur votre situation personnelle et financière. Faites attention à l'usage de la langue par le prêteur (mauvais français / néerlandais).

