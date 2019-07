Lorsque vous vous connectez sur internet, il peut vous arriver de tomber sur des textes en langue étrangère. Quelques fonctionnalités vous permettent aujourd'hui de traduire ces textes plus facilement. Voici quelques conseils.

Google Chrome

Lorsque vous utilisez le navigateur web Google Chrome, et que vous consultez une page rédigée dans une langue étrangère, il vous est possible de traduire rapidement les textes sans l'aide d'outil externe.

Dans un premier temps, vous pouvez décider si Chrome doit vous proposer ou non de traduire des pages Web.

Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.

En haut à droite, cliquez sur les trois points superposés verticalement, puis sur Paramètres .

. En bas, cliquez sur Avancés .

. Dans la section "Langues", cliquez sur Langue .

. Cochez ou décochez "Me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je ne connais pas".

Si vous souhaitez activer ou désactiver la traduction pour une langue spécifique, la méthode est presque la même :

Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.

En haut à droite, cliquez sur les trois points superposés verticalement, puis sur Paramètres .

. En bas, cliquez sur Avancés .

. Dans la section "Langues", cliquez sur Langue .

. À côté de la langue que vous souhaitez utiliser, cliquez sur les trois points superposés verticalement.

Activez ou désactivez l'option Proposer de traduire les pages dans cette langue .

. Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, ajoutez-la en cliquant sur Ajouter des langues.

Une fois cette étape terminée, et à chaque fois que vous tomberez sur une page en langue étrangère, une icône "Traduire cette page" apparaîtra en haut à droite de votre écran. Cliquez dessus et le texte apparaîtra alors en français (attention, la traduction est encore loin d'être parfaite). Vous pouvez alors choisir de repasser au texte original, en cliquant à nouveau sur l'icône, puis sur "Afficher l'original".

Vous pouvez également changer les langues si vous constatez que la traduction n'est pas la bonne en cliquant à nouveau sur l'icône, puis sur "Options", puis sur "Modifier les langues". Vous sélectionnez alors la "langue de la page", qui correspond à la langue originale, puis la "langue de traduction", qui correspondra alors au français.

Petite astuce pour aller encore plus vite : Faites un clic droit n'importe où sur la page Web à traduire, puis cliquez sur "Traduire en français".

Mozilla Firefox

Par défaut, le navigateur web Firefox ne propose pas de fonctionnalité de traduction. Vous pouvez cependant installer une extension afin d'en bénéficier facilement. Firefox a fait une sélection d'outils de traduction sur le site addons.mozilla.org.

Attention cependant, ces extensions ne sont pas des produits de Mozilla. N'hésitez pas à aller consulter les recommandations pour évaluer la sécurité d'une extension.

Safari

Sur Mac, beaucoup utilisent le navigateur Web Safari. Encore une fois, il n'y a pas de réelle fonctionnalité de traduction, mais vous pouvez télécharger une extension appelée "TranslateMe". Une fois l'extension ajoutée à votre navigateur, une icône représentant deux flèches contraires va apparaître en haut, dans votre barre de recherche. Il vous suffira de cliquer dessus pour traduire votre texte. Il est également possible de ne traduire qu'une partie du texte. Pour cela, sélectionnez la partie qui vous intéresse, et cliquez à nouveau sur l'icône. Vous pourrez alors choisir la langue originale et la langue de traduction.

Attention cependant, l'extension n'est pas gratuite et vous coûtera 9,99 dollars.