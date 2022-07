Partir en vacances, c'est se déconnecter le temps d'un séjour pour profiter pleinement de ses congés. Et pourtant, les outils numériques s'avèrent fort utiles une fois sur la route. Difficile de se passer de son GPS ou de sa liseuse. Que met-on dans sa valise?

GPS: un guide précieux

Rien de tel qu'un GPS pour arriver à bon port, sans se perdre en route. Pas de GPS à disposition? Pas de problème, votre smartphone fera très bien l'affaire: lancez l'application Google Maps, indiquez votre itinéraire et laissez-vous guider. Et pour éviter le trafic sur la route, pensez à utiliser Waze: cette application repère les zones de ralentissement et vous fait emprunter des voies alternatives, loin des bouchons.

Chargeurs et supports: pour éviter la panne... et l'amende!

GPS ou smartphone, vous aurez besoin non seulement de votre chargeur, pour éviter la panne de batterie en chemin, mais également d'un support pour l'accrocher dans votre voiture. En effet, depuis le 3 mars dernier, il faut obligatoirement que votre GSM soit placé dans un support adapté fixé au véhicule. Si votre GSM est sur vous genoux ou sur le siège passager, vous risquez 174€ d'amende.

Lire aussi: Support GSM obligatoire en voiture

Radio et enceinte portable: tout pour la musique

Dans la voiture, sur la terrasse, au bord de la mer... Pas question de partir en vacances sans musique! Si vous avez une radio dans votre voiture, c'est l'idéal. Sinon, connectez une enceinte portable à votre smartphone et lancez l'application Spotify. Rien de tel pour (re)découvrir quelques morceaux.

Un adaptateur: être branché, c'est important

Eh oui, les prises ne sont pas les mêmes partout. Pour éviter de multiplier les adaptateurs, prenez-en un universel. Ces adaptateurs universels fonctionnent notamment dans les zones Euro, Australie/Chine, Royaume-Uni et États-Unis/Japon.

La liseuse: une bibliothèque de poche

Facile à emporter, la liseuse peut stocker des centaines de livres: un atout non négligeable pour voyager léger sans se priver de son roman d'été préféré.

