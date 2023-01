Orange, Proximus, Telenet, Voo et quelques autres sont devenus incontournables pour assurer l'accès à internet. Incontournables? Pas tout à fait!

L'accès à internet en Belgique est parmi les plus coûteux d'Europe... sans compter parmi les meilleurs. Cela touche d'abord les "zones blanches", ces lieux délaissés par les opérateurs parce que moins densément peuplés. On en trouve surtout dans la province du Luxembourg, mais d'autres régions du pays comprennent aussi des secteurs à problème. À ce jour, chez nous, plusieurs dizaines de milliers de foyers seraient concernés. Une situation problématique pour les entreprises, le télétravail ou même les loisirs. Mais une solution existe. Depuis environ dix-huit mois, le réseau Starlink est disponible en Belgique. Starlink, c'est une constellation d'environ 3.000 petits satellites en orbite terrestre basse (550 km) qui permettent de fournir un accès internet aux usagers équipés du matériel ad hoc (voir ci-dessous) pour peu qu'ils résident dans un pays ayant autorisé SpaceX (la maison-mère de Starlink) à utiliser les fréquences nécessaires. C'est le cas de la Belgique, mais aussi de l'Ukraine, par exemple. Ainsi, depuis l'offensive russe, ce système y est devenu pour beaucoup la seule fenêtre de communication ouverte sur le monde libre. Derrière le sang versé, la guerre initiée par Poutine a offert un fantastique coup de projecteur sur Starlink... qui ne cesse de gagner des adeptes et requiert dès lors une meilleure couverture. D'ici 2025, Elon Musk - fondateur et PDG de l'entreprise - prévoit de mettre en orbite 12.000 satellites. Un chiffre qui, par la suite, devrait croître jusqu'à 42.000. Le gros avantage de Starlink par rapport aux autres solutions d'accès à internet, c'est qu'il fonctionne pratiquement partout - même dans les zones les plus "blanches" de la planète: forêt, désert, océan,... - à condition de répondre à trois conditions. 1. Disposer du matériel requis Une petite antenne, un routeur, du câble...Le kit d'installation complet est à commander sur le site de Starlink et est livré à domicile en moins de huit jours ouvrables. De quoi disposer chez soi d'un accès par câble ou par Wi-Fi. Selon l'emplacement choisi par l'utilisateur, il devra ajouter un support mural, une rallonge de fixation, etc. Ces accessoires peuvent aussi être commandés chez Starlink, mais rien n'empêche d'aller chercher un matériel similaire dans un magasin de bricolage local. 2. Bénéficier d'une vue dégagée Téléchargez l'application Starlink (iOS et Android) et suivez les instructions: en dirigeant votre smartphone vers le ciel au départ de votre jardin, de votre terrasse ou de votre toit, il ne faudra que quelques instants pour savoir si, de chez vous, on dispose d'une vue suffisamment dégagée pour permettre une éventuelle installation de Starlink. 3. Passer à la caisse Le kit d'installation revient aujourd'hui à 460€. On recommande d'y ajouter un adaptateur Ethernet (40€). Et puis, il y a l'abonnement mensuel, facturé 80€ avec téléchargement illimité. Cela, c'est pour les particuliers. Les entreprises ont accès à une autre formule, nettement plus chère. Le kit envoyé par Starlink permet une installation en quelques minutes: c'est à la portée de (presque) n'importe qui. Si vous faites appel à un spécialiste, le coût variera bien sûr au cas par cas. Le cas échéant, ce même technicien pourra vous aider à l'installation physique de l'antenne: dans le jardin, sur la terrasse, sur la façade de l'immeuble, sur son toit,... Quel est le résultat? Où qu'on soit, on a des vitesses de transfert comprises entre 150 et 300 Mbps. C'est sensiblement moins que les 700 Mbps promis par la fibre optique, mais celle-ci ne concerne encore qu'un nombre réduit d'utilisateurs. Reste que Starlink ne nécessite plus d'être dans le centre d'une grande ville pour disposer d'un accès à internet de haut ou même de très haut niveau.Du nord au sud du pays, des consommateurs s'intéressent dès lors à cette solution. Souvent, cela commence par une visite sur le groupe Facebook mis en place par Benoît Stokard voici un an et demi. Spécialiste du satellite (internet, télévision,...) depuis plus de trente ans, ce Namurois est peut-être le tout premier à avoir utilisé Starlink chez nous. "En découvrant les atouts d'un accès internet par satellite, de nombreux particuliers et professionnels veulent en savoir plus. Pas uniquement pour leur domicile ou leur entreprise. Certains me demandent d'installer une antenne sur leur camping-car, leur caravane ou leur bateau. Starlink est aussi une solution mobile!"En résumé? Il n'y a pas de raison de changer si on est satisfait du service de son opérateur traditionnel. Mais pour les autres, Starlink offre un accès à internet stable et performant presque partout. Sans fibre optique, ni 5G: il suffit d'un accès au ciel.