Comme les ordinateurs, les téléphones mobiles constituent des proies appétissantes pour les virus et autres tentatives de fraude.

Il y a longtemps que le smartphone est devenu la version électronique du couteau suisse. En plus d'être multi usages, il abrite le plus souvent quantité de données personnelles, professionnelles et sensibles, parfois en plus grand nombre encore que sur l'ordinateur : informations financières ou d'état civil, mots de passe, photos... Pour un criminel, le smartphone peut se transformer en voie d'accès royale au réseau de votre entreprise comme aux serveurs de votre banque. Il peut aussi devenir un moyen de contrôle ou un outil de chantage. Et vu leur popularité, les smartphones constituent aujourd'hui l'une des plateformes les plus susceptibles d'être attaquées par des escrocs. Comment s'en protéger ?

