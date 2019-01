7 objets techno pour s'endormir plus facilement

1 - Les applications de respiration

C'est quoi ? En respirant par le ventre en rythme et les épaules relâchées, on apaise corps et esprit. Grâce aux guides de respiration - comme paced breathing (smartphone), respiroguide pro (iPhone) ou EZ air (PC) -, vous pouvez visualiser le moment où inspirer et expirer pour suivre le bon tempo. " Il est conseillé de faire 3 séances de respiration de 6 minutes durant la journée et une de 6 minutes avant d'aller dormir. Les personnes sensibles à la lumière bleue peuvent utiliser une application permettant de la filtrer ou régler l'intensité lumineuse de l'écran au minimum ", précise Katrien Geeraerts, spécialiste en cohérence cardiaque.

...