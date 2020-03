Musées en ligne, oiseaux migrateurs, cartes avant/après, animations météo... Voici une mini sélection de sites internet sur lesquels flâner avec plaisir.

Les musées en ligne

Les impressionnants iguanodons de Bernissart au Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles, la fameusepierre de Rosette au British Museum de Londres, les couloirs du château de Versailles, les salles du MoMa à New York, les tableaux du peintre Van Gogh à son musée d'Amsterdam... Grâce à la plateforme Google Arts & Culture, vous pouvez pénétrer en quelques clics dans plus d'un millier d'institutions muséales du monde entier et admirer des oeuvres en très haute définition ! Et, coronavirus oblige,l'asbl Brussels Museums vient de lancer, via ses réseaux sociaux, la campagne #MuseumAtHome afin d'encourager les musées de la capitale, du pays et pourquoi pas du monde à partager, en ligne, leurs visites virtuelles et leurs trésors.

https://artsandculture.google.com/

La migration des oiseaux

Hirondelle rustique, cigogne blanche, mouette rieuse, balbuzard pêcheur, perruche à collier... Suivez la migration d'une centaine d'espèces d'oiseaux en direct dans toute l'Europe !Les cartes, animées, sont mises à jour quotidiennement à partir des observations collectées par des milliers d'ornithologues amateurs du Vieux continent, qui les transmettent aux portails ornithologiques nationaux. Dans la colonne de gauche, choisissez une ou deux espèces à la fois et observez ce phénomène extraordinaire au fil des années (depuis 2010), des mois, des semaines.Un autre site internet qui ravira les amoureux des oiseaux est, entre autres, celui de Vivara, un fournisseur européen de produits pour le bien-être de la faune sauvage des jardins. Via de petites caméras disposées dans les nichoirs et à l'extérieur, vous pouvez regarderdesfaucons pèlerins, des chouettes hulotte ou encore des cigognes 24h/24, 7j/7! Reposant...

www.eurobirdportal.org ; www.fr.vivara.be

Votre quartier dans le temps

A quoi ressemblait votre ville il y a quelques décennies ? Grâce à des photos aériennes, le site Bruciel vous invite à voyager à travers les époques, de 1930 à nos jours. Vous ne vous lasserez pas de faire des comparaisons entre hier et aujourd'hui d'un tas de régions et de sites comme, par exemple, le square de l'Atomium. Il suffit d'encoder une adresse et une époque pour que les photos anciennes et récentes s'affichent côte à côte. Pour le sud du pays, le géoportail WalOnMap propose même de remonter le temps jusqu'à 1777 via les cartes anciennes de Wallonie !

http://bruciel.brussels ; https://geoportail.wallonie.be

L'animation météo

Chouette, les prévisions météos sont bonnes ! Ces conditions vont-elles se maintenir? Naviguez sur la planète via le site Meteo Earth. On peut aisément faire pivoter le globe terrestre et s'arrêter sur l'endroit de son choix pour observer de plus près la couverture nuageuse, les précipitations, les températures. Des graphiques animés en temps réel avec une carte de la force des vents quasi hypnotisante...

www.meteoearth.com

Tiens, y a quoi à l'antipode ?

Vous êtes-vous déjà demandé à quel endroit vous ressortiriez si vous creusiez un long tunnel rectiligne sous vos pieds ? Eh bien, faites-le test ! Un site interactif a, en effet, répertorié les antipodes exacts de tous les endroits de la Terre. Encodez votre adresse ou une autre pour apercevoir sur une carte, à gauche de l'écran, un bonhomme avec la tête dans un trou et ensuite découvrir sur une autre carte, à droite de l'écran, le visage de ce sympathique personnage de l'autre côté de la Terre. Personnellement, la sortie de mon tunnel aboutit dans l'Océan pacifique, près de la Nouvelle-Zélande. Ok, ce site ne sert pas à grand-chose mais avouez qu'il a le mérite d'être amusant !

www.antipodesmap.com

