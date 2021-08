Si l'idée n'est évidemment pas de passer la journée le nez collé à l'écran, le smartphone peut s'avérer être un compagnon de route fort pratique. Itinéraire, météo, flore... Téléchargez ces applications pour préparer au mieux votre randonnée.

1. L'itinéraire - Cirkwi

Cette plateforme cartographique propose à l'utilisateur de télécharger une série d'itinéraires de randonnée en Belgique, mais aussi en France. Il répertorie non seulement des randonnées pédestres, mais aussi des circuits de visite, des points d'intérêts... Cette application fournit aux intéressés toutes les informations pratiques de la randonnée, une carte complète et des informations touristiques sur le parcours. À pied ou à vélo, laissez-vous embarquer dans cette aventure nature!

Infos: appli dispo sur IOS et Androïd.

Cirkwi © Cirkwi

2. La météo - IRM Météo

Partir en randonnée, c'est prendre le risque de voir le ciel nous tomber sur la tête à tout instant. Pour éviter les gros nuages, rien de tel qu'une appli météo, pour suivre en direct les prévisions. Et s'il y a bien une source officielle et fiable pour les prévisions météo en Belgique, c'est l'Institut royal météorologique. IRM Météo propose la température actuelle en fonction de votre localisation, un radar des précipitations sur 3 heures ainsi que la météo des 7 prochains jours.

Infos: appli dispo sur IOS et Androïd

3. L'instant découverte - Pl@ntNet

Qui dit promenade, dit nature. Vous trouvez une fleur magnifique dans une forêt mais son nom vous échappe ? Cet outil numérique vous permet d'identifier des milliers d'espèces de plantes grâce à vos photos. Les images que vous envoyez sont automatiquement comparées aux milliers d'images disponibles dans la base de données botaniques de l'application. Fleurs, écorces, fruits ou feuilles, rien ne lui échappe!

Infos: appli dispo sur IOS et Androïd.

Pl@ntNet © Pl@ntNet

4. Le moment ludique - Geocaching

Et pourquoi pas allier sport et plaisir en jouant à un petit jeu? Avec Geocaching, rejoignez la plus grande chasse au trésor au monde. L'objectif? Découvrir des boîtes cachées (grâce à leur localisation GPS), le tout en empruntant des petits sentiers et ruelles méconnus. C'est une superbe manière de découvrir son environnement, tout en s'amusant. En Belgique, il y a 36.904 caches dissimulées sur tout le territoire.

Infos: appli dispo sur IOS et Androïd.

5. La sécurité - 112 BE

Le principal atout de l'app 112 BE est que vous ne devez plus mémoriser les numéros d'urgence et que vous ne risquez donc pas non plus de les oublier si vous êtes paniqué. En cas d'accident, un simple clic suffit pour contacter les secours. Si vous utilisez l'app 112 BE sur un smartphone, il est conseillé d'activer votre wifi ou votre internet mobile, mais l'app 112 BE peut très bien être utilisée sans connexion Internet. Votre localisation sera alors envoyée à la centrale d'urgence par SMS plutôt que par Internet. De cette manière, les opérateurs auront déjà une indication de l'endroit où vous vous trouvez.

Infos: appli dispo sur IOS et Androïd.

