En Belgique, ce ne sont pas moins de 345 kilos de nourriture par personne qui sont jetés à la poubelle chaque année. Un constat inquiétant quand on sait que de nombreuses personnes souffrent de malnutrition dans le monde. Pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, voici quatre applications utilisées en Belgique.

Too Good To Go

Cette application met en relation des commerçants et consommateurs en proposant aux clients de venir récupérer les invendus de la journée à bas prix. Le principe de Too Good To Go repose sur la surprise, puisque le consommateur ne sait pas à l'avance ce qu'il achète. Chaque panier dépend en effet des produits que les commerçants ne peuvent plus vendre le lendemain : viennoiseries, plats du jour, sandwichs...

Comment ca marche : téléchargez l'application (Android ou Apple) pour avoir accès aux magasins partenaires disponibles dans votre région. Ensuite, lorsqu'un commerce propose un panier, il vous suffit de le réserver en le payant en ligne. Vous pouvez le récupérer à la fin de la journée ou le lendemain matin (chez certains partenaires).

Happy hours market

Le concept de cette application est un peu le même que pour Too Good To Go. Avec Happy hours market, le consommateur a également la possibilité d'aller chercher des invendus dans certains commerces belges. Petite différence cependant : ici, on sait quels produits on achète.

Comment ça marche : Rendez-vous sur le site. À partir de 20h, cliquez sur le lien "Clique pour commander" pour voir apparaître la liste des invendus. Une fois vos courses terminées, validez votre panier. Plusieurs choix s'offrent alors à vous : vous pouvez payer soit par Bancontact, soit par Visa, soit en liquide au moment de la récupération. Récupérez ensuite votre commande avant 22h aux deux points de retrait situés à Bruxelles (à Ixelles ou sur la place Flagey).

Too much

Cette application a été créée par l'acteur Charlie Dupont. Son objectif : organiser le don de nourriture. Comme son nom l'indique, Too much permet de donner la nourriture qu'on a en trop, qu'on comptait sûrement jeter, à quelqu'un qui n'en a pas assez. L'avantage ici est que tout est entièrement gratuit.

Comment ca marche : Rendez-vous sur le site. Activez votre géolocalisation et sélectionnez le point de retrait qui vous intéresse. Prenez en photo le plat, ou les ingrédients que vous souhaitez donner. Publiez-la sur le site, sans oublier d'inscrire les dates et heures qui vous conviennent le plus.

Graapz

Tout comme Too Good To Go ou Happy hours market, Graapz est un service en ligne qui propose aux consommateurs de récupérer des paniers issus des invendus des commerçants locaux. Il ne s'agira ici que de fruits et légumes, souvent laissés de côté par les clients car trop souvent considérés comme "moches", ne correspondant pas au calibrage classique ou approchant de leur date de péremption. Chaque semaine, le consommateur peut bénéficier d'un panier de 3 kilos de produits sortis des rayons. Ici aussi le concept repose sur la surprise.

Comment ca marche : Pour bénéficier de ces paniers, abonnez-vous sur le site. Pour se faire, sélectionnez soit l'option "un panier par semaine" (20€/mois), soit l'option "un panier de temps en temps" (6€/panier). Choisissez ensuite la ville et le commerçant qui vous intéressent, le type de produit que vous désirez acheter et le jour de passage qui vous convient le mieux. Pour info, l'application n'est pas encore disponible dans toutes les villes de Belgique.