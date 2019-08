Le 112 est le numéro d'urgence européen, valable dans les 28 pays de l'Union, dont la Belgique. Mais savez-vous qu'il se décline aussi sous forme d'application pour smartphone ? De quoi faciliter et rendre plus efficace le travail des secouristes.

Gratuite, l'application 112 BE se veut particulièrement simple et intuitive : elle se compose de trois boutons d'urgence, permettant d'appeler les pompiers, une ambulance ou la police. Elémentaire, même si l'on est en état de choc ou paniqué après un accident ! Mais elle s'avère surtout pratique pour les services de secours : en cas d'appel, l'application leur envoie automatiquement les coordonnées GPS de la personne à l'autre bout du fil. De quoi la localiser précisément, même si elle ne sait pas où elle se trouve, que ce soit dans un centre urbain ou au beau milieu d'un massif forestier. Toutes les 30 secondes après l'appel, et aussi longtemps que nécessaire, le smartphone continuera à envoyer la position exacte aux services de secours.

null © 112 BE

Malentendant ou diabétique ?

Par ailleurs, lors du téléchargement et de l'inscription, l'application permet à l'utilisateur de donner à l'avance de nombreux renseignements qui pourraient être utiles pour assurer une meilleure prise en charge : les personnes sourdes, malentendantes ou souffrant d'un trouble de la parole peuvent ainsi le signaler, ce qui permettra à l'application de basculer vers une fonction "chat" en cas d'appel et d'initier une communication par messages écrits. L'utilisateur est également libre de souligner s'il souffre de problèmes cardiaques, d'allergies (aux médicaments), d'épilepsie, de diabète... De quoi gagner un temps précieux ou prendre certaines précautions dès l'arrivée de l'ambulance ! Enfin, il reste possible d'enregistrer son nom et sa date de naissance - pour faciliter l'identification - ou de renseigner quelques "contacts ICE" ("in case of emergency" ). Les contacts ICE sont les proches qui seront contactés en priorité par les services d'urgence, afin de les informer ou d'obtenir d'éventuelles informations médicales importantes.