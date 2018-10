10 conseils pour bien filmer avec son smartphone

Vacances, anniversaire, mariage... Tant d'événements importants qui méritent d'en garder les meilleurs souvenirs. Pour cela, rien de tel que le bon vieil album photos. Mais pourquoi ne pas réaliser aussi une vidéo afin de capturer les plus beaux moments de votre vie et pouvoir les revoir aussi souvent que vous le souhaitez ? Terminé le caméscope encombrant et parfois lourd à transporter, avec les nouvelles technologies, vous pouvez désormais filmer avec votre smartphone. Voici quelques conseils pour réaliser la meilleure vidéo.

1 - Avant toute chose, vérifiez la quantité et la qualité d'images que vous offre votre smartphone. Votre carte SD (ou micro-carte) est l'endroit où sont stockés vos vidéos et photos. Il est donc nécessaire d'en vérifier la capacité afin de s'assurer qu'il y a l'espace nécessaire à la réalisation de votre film. Profitez-en pour allez dans vos paramètres afin de voir la résolution d'enregistrement de l'appareil. En effet, certains téléphones filment désormais en 4k (une qualité supérieure non négligeable qui accapare cependant beaucoup d'espace sur votre carte SD).

2 - Pensez aussi à recharger votre batterie avant de partir. Emporter aussi votre chargeur avec vous, on ne sait jamais.

3 - Nettoyer le capteur à l'arrière du téléphone avec un chiffon doux comme celui de vos lunettes. Il vaut mieux s'assurer qu'aucune poussière ne se trouve sur le capteur, donc pensez à frotter régulièrement (de préférence, avant chaque utilisation).

4 - Faites attention à l'éclairage. La luminosité est une variable importante lorsque vous faites des photos ou que vous réalisez un film. Si vous avez la possibilité de filmer en extérieur, n'hésitez pas. Sinon, allumez bien les lampes.

5 - Tenez votre smartphone à l'horizontale lorsque vous filmez. Le format paysage est toujours conseillé pour faire des vidéos, car si vous le tenez à la verticale, des bandes noires risqueraient d'apparaître sur les côtés.

6 - Gardez vos coudes le plus près possible de votre taille et écartez les pieds afin de les aligner à vos hanches. Si vous filmez debout, c'est la position la plus stable à adopter pour éviter tout tremblement. En effet, en tenant le smartphone les bras tendus, vous vous fatiguerez plus vite. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à vous procurer un stabilisateur de smartphone, qui donnera un effet plus pro à vos images.

7 - Filmez à hauteur du regard.Si vous filmez vos petits enfants, abaissez-vous pour être à leur hauteur. Il vaut toujours mieux éviter les plongées, qui donnent souvent l'impression qu'on domine le sujet filmé.

8 - Évitez les zooms. Le smartphone est rarement fait pour zoomer car il dispose d'un zoom numérique et non optique. Les images apparaîtront alors souvent floues. Si vous voulez filmer des scènes au loin, un seul conseil : approchez-vous le plus possible.

9 - Pour éviter tous contre-jours, ne placez pas les sujets dos à une fenêtre. Si vous souhaitez profiter de la lumière du jour, placez votre sujet à côté de la fenêtre et non devant. La lumière naturelle viendra frapper le côté du visage pour un effet garanti.

10 - Dernier conseil : Filmer encore et encore, quitte à remplir votre carte SD. Multipliez les plans, les angles de prise de vue afin d'avoir un maximum d'images différentes.