Notre sélection de moyennes ou de grosses idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Avec nos meilleurs voeux!

1. Presque comme Abbey Road

Ce tourne-disque aux couleurs flashy fait plus que jouer vos vieux 33 et 45 tours: il peut aussi graver de la musique - en mono - sur des disques vinyle vierges. C'est comme avoir un studio d'enregistrement chez vous!

Record Factory PO-80 (environ 150€)Doté d'une généreuse mémoire de stockage (256 Go) et d'un grand écran AMOLED Full HD de 6,7 pouces 120 Hz, ce smartphone permet la réalisation d'effets bokeh en vidéo et de ralentis jusqu'à 960 images par seconde. Cerise sur le gâteau: le puissant système de charge rapide permet de récupérer 5h30 d'autonomie en 5 minutes! Oppo Reno8 Pro (environ 750€)Votre réseau Wi-Fi ne couvre pas la totalité de votre appartement? Ce puissant répéteur va répliquer le signal perçu et ainsi en étendre la portée. Ses deux ports Ethernet permettent le branchement d'un téléviseur, d'une console de jeux,... Devolo Repeater 5400 (environ 150€) Ce kit de deux caméras sans fil est utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Principales caractéristiques: des batteries de 13.000 mAh censées assurer jusqu'à un an d'autonomie avant de devoir les recharger, un capteur 8 MP permettant l'enregistrement en 4K HDR avec zoom 12x, un projecteur et une sirène intégrés... Arlo Ultra 2 XL (environ 740€) On en connaît qui l'attendaient de pied ferme: les magasins Lidl proposent une nouvelle édition de leur populaire robot de cuisine connecté. L'appareil se dote d'une poignée centrale, d'un moteur plus puissant, l'écran atteint désormais 8 pouces et, via Wi-Fi, permet le téléchargement de nombreuses recettes. Silvercrest Monsieur Cuisine Smart (environ 550€) Cette guirlande, utilisable en extérieur comme en intérieur, illuminera avec bonheur jardin et terrasse. Selon le moment ou l'occasion, vous choisirez une lumière blanche et chaude ou un éclairage dynamique qui verra les 12 ampoules LED s'allumer de façon aléatoire en plusieurs couleurs. WiZ String Light (environ 120€) On est en hiver? L'été sera bientôt là et, avec lui, de probables périodes de canicule. Évitez de laisser griller votre gazon comme en juillet/août dernier! Grâce au relais Wi-Fi assuré par la prise d'alimentation fournie, le second module vous permettra de commander ou de programmer l'arrosage du jardin depuis votre smartphone. Konyks Hydro (environ 100€) Avec une batterie offrant jusqu'à 6 jours d'autonomie, la nouvelle montre connectée Fitbit se consacre plus que jamais au suivi de la santé et du sport. Elle analyse le sommeil et indique comment l'améliorer, détecte un rythme cardiaque irrégulier, permet un suivi de la santé menstruelle... Fitbit Sense 2 (environ 300€) Plus discret que la génération précédente sur le plan esthétique, ce casque audio sans fil, solide et confortable, cumule les points positifs: une excellente qualité sonore, un performant système de réduction de bruit active et une autonomie bluffante (jusqu'à 60 heures). Sennheiser Momentum 4 Wireless (environ 350€)Au terme de son parcours, l'aspirateur robot retourne automatiquement à sa station et vide le bac à poussières dans un sac hermétique... que vous ne devrez pas remplacer avant 2 mois. S'il aspire sols et tapis, l'appareil peut aussi laver les carrelages et autres revêtements appropriés. Eufy RoboVac LR 30 Hybrid+ (environ 550€)