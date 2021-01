Notre pays compte désormais deux restaurants trois étoiles. Cette année, le restaurant "Zilte" du chef Viki Geunes, situé au dernier étage du MAS à Anvers, rejoint au guide Michelin 2021 l'unique trois étoiles de Belgique depuis fin 2018, le "Hof van Cleve" de Peter Goossens. Le Guide Michelin a dévoilé lundi sa sélection 2021 de restaurants étoilés.

"Un repas chez Zilte est une expérience émotionnelle. La ville est à vos pieds, au dernier étage du Museum aan de Stroom. L'intérieur design sobre est intime et élégant. C'est une machine bien huilée, de l'accueil jusqu'au biscuit accompagnant le café, en passant par les conseils judicieux du sommelier", explique le Michelin en décernant à Viki Geunes sa troisième étoile.

2020 a été une année difficile pour les restaurants qui, après le premier confinement au printemps, ont dû fermer pour la deuxième fois début novembre. Par conséquent, les étoiles Michelin de 2021, qui auraient normalement dû être attribuées durant l'automne 2020, n'ont été dévoilées que maintenant. En plus des deux établissements trois étoiles, le pays compte désormais 24 restaurants deux étoiles et 111 établissements une étoile. Castor à Beveren-Leie et Bartholomeus à Knokke-Heist ont reçu une deuxième étoile. Dix restaurants ont reçu leur première étoile. Treize établissements ont, quant à eux, perdu leur étoile, dont le Sea Grill d'Yves Mattagne à Bruxelles. Et puis il y a les Bibs gourmands. Ces derniers mettent en avant les restaurants présentant un bon rapport qualité/prix/plaisir. Le guide Michelin en a sélectionné 162.

Viki Geunes - Zilte © Belga

"Étoiles vertes"

Les étoiles "vertes" du Michelin sont une nouveauté cette année pour récompenser les restaurants qui s'engagent pour un futur durable. L'un des lauréats est le Humus X Hortense, à Ixelles. "Le jardin détermine ce que nous servons. Nous utilisons même des légumes dans nos cocktails pour ne vraiment rien jeter", plaident Nicolas Decloedt et Caroline Baerten sur le site de Michelin.

Le guide rouge a également souligné le talent d'une jeune chef: Manon Schenck qui officie à "La table de Manon" à Grandhan, une adresse axée sur les produits de la mer, et plus particulièrement le homard breton en saison. "C'est davantage un métier masculin mais on est de plus en plus nombreuses à se démarquer", s'est réjouie la chef qui avait déjà décroché un Bib gourmand lors de la dernière sélection, parlant d'une véritable "reconnaissance de notre travail".

Le Guide Michelin est en quelque sorte la bible de la gastronomie. Chaque année, ses inspecteurs évaluent les restaurants pour ensuite attribuer ou retirer une étoile aux restaurants. Trois étoiles, c'est le rêve ultime de tout chef.

