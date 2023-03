Envie de vous évader le temps d'un week-end dans un cadre champêtre et de respirer le bon air? La plateforme d'hébergements touristiques Airbnb a dévoilé le classement des dix communes rurales "les plus accueillantes" en France.

Vous avez grand besoin de vous ressourcer à la campagne? L'arrivée prochaine du printemps pourrait être l'occasion de faire une petite escapade de l'autre côté de la frontière. Airbnb a dévoilé son classement des dix communes rurales "les plus accueillantes" de France. De quoi vous donner des idées si vous hésitez encore quant à la destination de vos prochaines vacances.

Et pourquoi pas visiter le Loir-Et-Cher? La région est mise à l'honneur cette année avec trois communes dans les dix premières positions. Il faut dire: la présence du Château de Chambord, l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance et certainement l'un des monuments les plus visités de France, participe à cet engouement. Bonne nouvelle: au printemps 2023, un grand chantier de restauration de Chambord s'achève. Profitez de cette occasion pour y faire un tour!

Quelles sont les communes les plus accueillantes?

"De nombreuses communes rurales françaises et leurs hôtes investissent dans de nouvelles infrastructures, des hébergements et le développement d'activités pour offrir aux voyageurs une expérience exceptionnelle", déclare la plateforme Airbnb. En voici dix qui méritent le détour:

Maslives, Loir-et-Cher Tour-en-Sologne, Loir-et-Cher Etival, Jura Bressuire, Deux-Sèvres Saint-André-de-Cruzières, Ardèche Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne Bennwihr, Haut-Rhin Saint-Jean-de-Fos, Hérault Viala-du-Tarn, Aveyron Rilly-sur-Loire, Loir-et-Cher

Ce palmarès des communes rurales a été réalisé en fonction des plus hauts taux d'avis 5 étoiles laissés par les voyageurs entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.

