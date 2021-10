Le festival de musique contemporaine Ars Musica reviendra en novembre avec VOX, une nouvelle édition consacrée cette année à la voix sous toutes ses formes et dans tous ses états. Après une édition 2020 tronquée en raison de la crise sanitaire, cette édition singulière jouera les prolongations et sera ponctuée d'événements jusqu'à l'été prochain.

"Qu'elle soit parlée, chantée, scandée, susurrée, hurlée ou chuchotée, la voix sera le fil rouge de cette 32e édition. VOX présente des traditions vocales du monde entier: des diphonies mongoles au chant du nô japonais, des voix boréales aux envolées majestueuses des mélopées éthiopiennes, sans oublier le joik, plus vieux chant traditionnel d'Europe", expliquent les organisateurs.

La soirée d'ouverture d'Ars Musica réunira, le 9 novembre à Bozar, le Brussels Philharmonic et le Burkina Electric, premier groupe de musique électronique de Ouagadougou, qui résonnera de ses polyphonies.

Quelques jours plus tard, c'est la voix de Ryoko Aoki, star du théâtre nô japonais, qui vibrera entre les murs de l'institution culturelle. Elle sera pour l'occasion accompagnée par les cordes du quatuor Amôn, avec lequel la chanteuse native de Hyôgo interprètera une création du compositeur belge Claude Ledoux.

Trois compositrices venues du grand nord offriront quant à elles un programme éclectique, le 16 novembre au Botanique. La Suédoise Fågelle, issue de la scène nordique expérimentale, bousculera le public, provoquant volontiers l'accident entre âpreté et beauté lyrique. Maarja Nuut, native d'Estonie, excellera pour sa part dans l'art du chant et celui de manier le violon classique. Quant à Maja S.K. Ratkje, originaire de Norvège, elle complètera le trio et démontrera toute sa maîtrise des outils synthétiques qu'elle mettra au service de sa voix.

De leur côté, les Halles de Schaerbeek accueilleront une fois de plus plusieurs événements, notamment une soirée Madrigali, le 16 novembre, qui verra onze madrigaux pour contre-ténor s'opposer aux instruments.

Autre événement majeur à pointer à l'agenda: le concert que donnera le Quatuor TANA, le 15 janvier à Bozar, avec une première mondiale du 9e quatuor de Philip Glass. "Trente minutes de tension pour raconter l'épopée du Roi Lear et la première création du compositeur pour un ensemble non américain à ce jour", préviennent les organisateurs.

Au-delà de la capitale (Bozar, Botanique, Théâtre de la Balsamine, Théâtre des Martyrs, Halles de Schaerbeek, etc.), Ars Musica fera cette année encore escale sur d'autres scènes en Wallonie, à Mons, Charleroi et Namur.

Le programme complèt vous trouvez ici.

