Pairi Daiza a annoncé l'ouverture de son offre hôtelière. Les visiteurs pourront bientôt dormir au sein du parc animalier de Brugelette, dans le "Pairi Daiza Resort", dans un hôtel, des maisons ou encore des lodges.

Il y a 25 ans, le parc Pairi Daiza (alors Paradisio) ouvrait ses portes pour des millions de visiteurs d'un jour. Mardi, les instances du parc animalier ont annoncé le lancement d'une toute nouvelle offre de séjour résidentiel au sein du parc dès le 22 juin 2019.

Cette nouvelle offre, une grande première pour le parc, proposera donc aux visiteurs de loger au coeur même du Jardin, au sein de "The Last Frontier", le huitième monde de Pairi Daiza, inspiré du territoire et des cultures des "Natives", les premières tribus indiennes de Colombie-Britannique.

L'offre hôtelière proposera une capacité de 250 résidents par nuit au sein même du parc. On pourra loger dans les huit chambres doubles, les 18 chambres familiales ou les quatre suites de l'hôtel "The Paddling Bear", dans les 10 maisons du "Native Village" et une dizaine de "Full Moon Lodges".

La nouvelle offre sera accessible à partir de 359 euros pour deux personnes pour une nuit à l'hôtel et deux journées dans le parc, parking et repas compris.

Le parc animalier de Brugelette comprend aujourd'hui 7.000 animaux de 700 espèces dans sept "mondes" implantés sur plus de 60 hectares.