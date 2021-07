Vous avez pris la décision de partir en vacances en famille cette année ? Attention : quel que soit leur âge, les petits bouts ont eux aussi besoin d'un document d'identité. Pour éviter les mauvaises surprises, commandez votre Kids-ID à temps !

Kids-ID ou passeport?

Selon les exigences du pays de destination, les jeunes enfants doivent être en possession soit d'une Kids-ID, soit du passeport international.

La kids-ID est le document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans. Avec cette carte, les enfants peuvent voyager dans l'Union européenne et dans certains autres pays. Une Kids-ID est valable 3 ans.

est le document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans. Avec cette carte, les enfants peuvent voyager dans l'Union européenne et dans certains autres pays. Une Kids-ID est valable 3 ans. Un passeport est obligatoire pour voyager dans la plupart des pays hors Europe. Les mineurs d'âge reçoivent un passeport d'une validité de 5 ans.

Kids-ID : où faire la demande et quelle est la durée de la procédure?

Vous pouvez demander votre KidsID au service des affaires civiles de votre commune. Pour ce faire, il faut :

exercer l'autorité parentale sur l'enfant

se rendre avec l'enfant à la commune

fournir une photo récente de l'enfant.

Mais ne trainez pas, car la procédure pour obtenir la Kids-ID d'un enfant dure 3 semaines. Il est préférable de s'y prendre à temps car commander une Kids-ID en urgence coûte nettement plus cher!

Le prix de base d'une Kids-ID se situe entre 6 et 12 euros environ, alors que la procédure accélérée coûtera entre 89 et 115 euros (et parfois même 200 euros, dans certaines communes!). Pour le détail des prix, consultez cette fiche récapitulative.

La Kids-ID fait peau neuve

Afin d'uniformiser les documents de voyage, la Kids-ID a été modifiée. La nouvelle carte a une couleur différente et est en polycarbonate, comme la carte d'identité électronique (eID). En outre, toutes les mentions reprises sur la carte sont mises en conformité avec les exigences des normes internationales de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale).

Ancienne carte toujours valable?

Pas de panique pour ceux qui possèdent encore une ancienne version de la Kids-ID : elle peut toujours être utilisée tant que la date de validité n'est pas dépassée au retour de vacances.

