Le nouveau Sherlock Holmes, c'est vous ? Chercher des indices, c'est votre truc ? Eh bien, ouvrez l'oeil, concentrez-vous et surtout amusez-vous en participant à l'une de ces activités estivales ludiques !

Un escape game sur une pandémie

Trouver un vaccin pour sauver le monde! C'est le thème, évidemment très raccord avec l'actualité, d'une nouvelle activité éphémère au Pass : l'escape game "Virus VS Vaccin". Le jeu se déroule dans un décor historique, à savoir la salle des trémies, véritables pyramides de béton inversées où, autrefois, le charbon était stocké. Les équipes, enfermées dans un laboratoire, doivent répondre à vingt énigmes en 75 minutes. L'expérience fait appel à la réflexion, la déduction, la rapidité, la logique et l'esprit d'équipe. Comme dans tous les escapes games, on rencontre des cadenas, des codes, des éléments cachés, le tout lié aux sciences. A vous de jouer!

Le Pass, 3 rue de Mons, Frameries. Jusqu'au 15/9. Prix: 20 €. Infos & réservations: www.pass.be

© Parc d'aventures scientifiques

Le jeu du cloître

Déambuler dans les ruines du site prestigieux de l'abbaye de Villers-la-Ville, fondée en 1146, juste pour flâner, c'est bien. Mais pour jouer, c'est encore mieux! Une activité vous propose de relever quinze défis d'observation et de réflexion puis de décoder un message qui vous mènera au trésor des moines. Rien que ça! Un jeu d'exploration permettant de se mesurer aux autres familles tout en passant un moment magique dans un lieu chargé d'histoire.

Abbaye de Villers-la-Ville, 55 rue de l'Abbaye, Villers-la-Ville. Les 6/8, 20/8, 30/8. Prix: 11 €. Infos & réservations: www.villers.be

. © https://villers.be/fr

A la recherche de photos

Peu avant le confinement, le photographe Michel Clair, Prix du Public Carte de Visite 2015 et 2017 (Ville de Bruxelles), a initié l'action originale "Une photo dans la ville". Le principe ? Il accroche, dans l'espace public bruxellois, le tirage grand format de l'une de ses photographies, en un lieu tenu secret, en donnant quelques indices sur sa position via la page facebook dédiée. A vous de trouver le cliché ! Si vous mettez la main dessus, il vous appartient. Une seule requête de l'artiste : annoncez votre découverte et, si possible, envoyez votre photo en possession de l'oeuvre... A chaque photo "disparue", Michel Clair part en quête d'une nouvelle planque urbaine où placer la suivante... Un jeu de piste qui invite les amateurs à fouler dalles et pavés de la capitale, en quête d'une création culturelle.

Dans l'espace public des dix-neuf communes bruxelloises. Infos: page facebook "Une photo dans la ville".

. © Une photo dans la ville

