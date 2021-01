Le second confinement a dopé vos envies de grands espaces? Offrez-vous quelques nuits en pleine nature, dans des logements insolites et chaleureux... Même en plein coeur de l'hiver!

Le chalet d'Ardenne serait-il en passe de regagner ses lettres de noblesse? La crise sanitaire a en tous les cas dopé la demande de séjours dans ces logements perdus dans la campagne ou la forêt. Mais au-delà des traditionnels chalets de pierre et de bois, il existe toute une série de variations originales, à la fois rustiques et élégantes, où il fait bon se ressourcer. Voici une petite sélection, forcément subjective, d'endroits nous ayant tapé dans l'oeil, en Ardenne ou dans le Condroz tout proche. Avec, toujours, un bon bol d'air pur en point de mire!

Entre la nature et vous: rien qu'une mince paroi transparente. C'est l'expérience étonnante que proposent le Kiosque et le Dôme, deux "nids des marais" lovés au milieu des roseaux, à deux pas d'un ancien moulin à eau. En pleine zone de haute valeur biologique, ces chambres entièrement vitrées constituent d'incroyables observatoires pour contempler depuis son lit martins-pêcheurs, bécasses et autres oiseaux lacustres peuplant les plans d'eau. À moins que vous ne préfériez simplement vous allonger pour observer les étoiles?Que les plus frileux se rassurent: si les sanitaires se situent à l'extérieur, chaque chambre est chauffée à l'électricité, directement produite par la roue du moulin. On a aiméLa sensation totale de faire corps avec la nature, grâce à l'absence de murs. Le Kiosque possède en outre sa petite plage privée en bord de ruisseau, avec sièges et brasero: un spot idéal pour se détendre avec un bon bouquin (ou un bon vin chaud? ), bercé par le bruit du ruisseau. À proximité: Touristiquement parlant, la position des Nids des marais est on ne peut plus centrale, puisqu'elle se situe à proximité de Durbuy, Dinant, du Domaine de Chevetogne et de celui des Grottes de Han. Difficile de faire plus idyllique qu'un ancien moulin à eau perdu en plein coeur du parc naturel des deux Ourthes, le plus grand parc naturel de Wallonie ! Un cadre enchanteur en bord de rivière, autrefois fréquenté, d'après la légende, par les fées et les sorcières. On aurait presque envie d'y croire... Espacés autour de l'antique moulin se cachent toute une série de chalets et de cabanons d'inspiration scandinave, avec boiseries et lits en alcôve, chauffées au bois ou aux pellets. En bord de rivière ou sur la colline, ils sont pour la plupart prévus pour deux personnes, parfois équipés d'un bain nordique ou d'un sauna, et respirent la zénitude et le cocooning. On a aiméSi vous avez toujours rêvé de dormir dans un logement digne d'un magazine de design, le moulin, louable dans son intégralité, a été divisé en une série de petites suites au look incroyable. Énormes baignoires de bois ou de tôle éclairées à la bougie, espaces cuisine camouflés sous d'antiques garde-robes, banquettes courant le long des murs... La suite Mélusine propose même un lit placé sous une gigantesque verrière, qu'il est possible d'ouvrir entièrement! De quoi contempler les étoiles et écouter les bruits de la nuit, bien au chaud sous la couette. À proximité: Rensiwez constitue un point de départ idéal pour randonner dans le parc naturel des deux Ourthes, puisqu'il est situé à proximité du barrage de Nisramont et du superbe point de vue du Hérou. Hé, pssst... La Brasserie d'Achouffe n'est pas très loin non plus! Qui n'a jamais fantasmé de dormir en hauteur, perché dans les cimes? En plein coeur de l'Ardenne, les cinq cabanes de "Mon Lit dans l'Arbre" invitent tour à tour à s'isoler du monde, à observer la nature environnante ou à retrouver l'enfant qui sommeille en nous. Chaque logement possède sa thématique propre, avec une architecture organique faisant la part belle au bois, à la récupération, au savoir-faire d'artisans et d'artistes locaux. C'est beau... et surtout incroyablement cosy: difficile de résister au feu crépitant dans l'âtre et aux moelleux fauteuils chinés ci et là, tandis que les fenêtres s'ouvrent sur la rivière en contrebas. On a aiméLe fait que chaque cabane corresponde à un concept différent: avec ses énigmes disséminées un peu partout, "Trappes et cachettes" s'adresse particulièrement aux familles, tandis que "Regards croisés" est avant tout destinée aux observateurs de la nature. La "Tanière des nutons", de plain-pied, permet aux visiteurs souffrant de vertige de ne pas quitter le plancher des vaches. "Couleurs du Monde" et "Ombre et lumières" ciblent avant tout les couples ou les personnes seules, désireuses de s'offrir intimité confortable et bain de silence. Sans TV ni wifi, évidemment! À proximité: L'observatoire de Centre Ardenne est directement accessible à pied, grâce à une promenade thématique de 5 km sur le système solaire. Dans un autre registre, les ruines du château féodal d'Herbeumont, toutes proches, côtoient l'un des plus beaux panoramas sur la Semois! Bien conscient de l'envie générale de prendre l'air dans un cadre atypique, l'agence de location Ardennes-Étape propose toute une série de chalets et de logements insolites un peu partout en Ardenne, en Famenne et dans le Condroz. À l'image de cet incroyable gîte établi à Marchin, dont la décoration vaut à elle seule le détour, avec son bois omniprésent aux formes alambiquées et son lit "flottant" suspendu au plafond, offrant un joli panorama sur la campagne condruzienne. On a aimé La présence d'un sauna intérieur et d'un "hot tub" (bain nordique) sur la terrasse, transformant ce petit logis en véritable espace wellness tout confort. À proximité: Marchin est à proximité directe du château de Modave, improbable château Renaissance aux fastes dignes d'un château de la Loire (à découvrir dans le Plus Magazine d'août 2020). La jolie ville médiévale de Huy se situe à peine plus loin.