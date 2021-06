Loin d'être la visite à pied traditionnelle de la ville, le circuit Seven Senses Tour est un véritable festin pour les sens. Tout l'été, vous pouvez explorer Gand grâce à cette promenade spéciale et à la sortie en bateau qui s'ensuit. Découvrez la ville à travers le regard du peintre Jan Van Eyck (1390-1441), qui se laissait porter par ses sens lorsqu'il peignait.

"Le parfum de Dieu"

Le circuit fait environ 2,5 km et vous fait passer par les sites médiévaux de la ville, que Van Eyck a dû voir ou visiter à un moment donné. Certaines sont bien connues, comme la Vleeshuis, d'autres restent des joyaux bien cachés, comme la Maison de l'Arrière-Faucille, qui était au 14e siècle la résidence de la riche famille Van der Sikkelen, et qui abrite aujourd'hui le conservatoire. Ici, vous pouvez vous régaler les yeux et surtout les oreilles. Vous pouvez non seulement entendre les élèves s'exercer dans la charmante cour, mais un paysage sonore a également été créé spécialement pour cette visite.

Le château de Gérard le Diable vous offre une expérience olfactive particulière. Le guide vous permet de sentir "l'odeur de Dieu", créée par un artiste olfactif américain. Oui, vous avez bien lu. Pas juste inventé, non, l'odeur de Dieu est réellement décrite dans la bible. C'est un mélange d'encens, mais aussi de noix de muscade, de cannelle et de résine.

Artisanat contemporain

La visite Seven Senses Tour a plus à offrir qu'un simple plongeon dans le Moyen Âge. Le long du chemin, vous rencontrerez des peintures murales grandeur nature réalisées par des graffeurs contemporains et vous trouverez plus de dix ateliers ou boutiques appartenant aux artisans de Gand d'aujourd'hui. Ils ont eux aussi été inspirés par Van Eyck. Le chocolatier Van Hoorebeke, par exemple, a créé l'Agneau mystique en chocolat, Tierenteyn a utilisé les herbes représentées dans l'Agneau mystique pour créer un gâteau au poivre spécial Van Eyck. Et Elisabeth Leenknegt a conçu une bague, des boucles d'oreilles et des boutons de manchette en s'inspirant du miroir du Portrait de Giovanni Arnolfini et de sa femme, peint par Jan Van Eyck en 1434.

Expérience mystique dans le tunnel

Par où commencer ? Au sous-sol de la Halle aux Draps, sous le Beffroi, vous recevrez un autocollant qui vous distinguera des autres touristes. Les guides des sites historiques vous reconnaîtront immédiatement comme participant à la visite des sept sens. Pendant environ la moitié de la visite, vous vous imprégnerez de l'atmosphère de Gand en marchant dans ses rues et ruelles. Arrivé à la Vleeshuis, vous prendrez le bateau qui vous transportera pendant une demi-heure sur les voies navigables de la ville et vous ramènera au point de départ. Entre-temps, vous pourrez déguster la bière spéciale Van OMG Van Eyck. Au cours de la promenade en bateau, vous assisterez sans aucun doute à l'un des moments forts de la visite : un spectacle de projection mystique dans le tunnel sous la place François Laurent.

Le jardin du paradis

Pour clôturer cette visite, une surprise : la Maaseikplein au Geeraard De Duivelsteen. 1400 m² d'asphalte ont dû faire place en 2019 à une oasis verte composée d'un verger. Presque toutes les espèces végétales qui ont trouvé leur place ici peuvent également être vues dans l'Agneau mystique, comme l'aspérule, les fraises des bois et les lys de la madone. Le petit jardin paradisiaque est "autorisé aux enfants", il y a des tables de pique-nique, des moutons en bois pour jouer et des mini trampolines. L'un des moutons se tient à l'extérieur et son regard est dirigé vers l'agneau représenté sur le vitrail de la Vijdkapel de la cathédrale de Saint-Bavon. L'Agneau mystique y a été suspendu pendant des siècles avant qu'on lui donne son emplacement actuel.

