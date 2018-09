Visitez 120 musées belges pour seulement 50 euros

Seule une minorité de Belges visite régulièrement un musée. En mettant à disposition un pass musées pour 50 euros - 10 euros pour les personnes en situation de pauvreté - le gouvernement espère attirer plus de monde.

"Parfois, les gens ne savent pas combien et quels types de musées notre pays possède, ni ce que l'on peut attendre exactement d'un musée ou d'une exposition temporaire. Ils s'opposent aussi souvent à visiter un musée pendant des heures parce que le billet d'entrée ne vous y donne accès qu'une seule fois. Avec le pass musées, peu importe si vous prévoyez une visite longue ou courte. Après tout, vous pouvez revenir quand et aussi souvent que vous le souhaitez", explique Julie Van der heyden, directrice du museumPASSmusées.

Le pass est nominatif - vous ne pouvez pas le transmettre à vos amis ou à votre famille - et donne un accès illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires de 120 musées en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.

MuseumPASSmusées espère vendre 500 000 pass musées d'ici cinq ans. Cette action rapporterait 5 millions de visites de musées et 12 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le secteur muséal belge.

Vous pouvez acheter le pass musées dans les musées participants et sur www.museumpassmusees.be